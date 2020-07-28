DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını belirten Çataklı, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.