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        İçişleri'nden Konya'daki operasyonla ilgili açıklama

        İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası G.K.'ya yönelik operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 10:11
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        İçişleri'nden Konya'daki operasyonla ilgili açıklama
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Başsavcılıkça yürütülen '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma kapsamında; Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır" denildi.

        Gözaltına alınan G.K.
        Gözaltına alınan G.K.
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        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında “Aranma” kaydı çıkarılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli G.K’nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan’ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan’ın kardeşi olduğu belirlenmiştir. G.K’nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. "

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        Gözaltına alınan D.İ.
        Gözaltına alınan D.İ.
        #haberler
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