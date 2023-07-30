Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan CHP’li Mahmut Tanal’a tepki

        İçişleri Bakanlığı'ndan CHP’li Mahmut Tanal’a tepki

        İçişleri Bakanlığı, Akbelen'de jandarma personeline eşkıya diyen Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı kınadı ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanlığı CHP'li Vekil için harekete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla’nın Milas İlçesinde Akbelen ormanında bulanan termik santralin maden sahasının genişletme çalışmalarının ardından bir grup bölgede eylem yapmaya başladı.

        Eyleme CHP’li vekil Mahmut Tanal da destek verdi. Bölgede jandarma ile tartışan Tanal’ın jandarma personeline “Eşkıya” demesinin üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tanal’ı kınadı. Ayrıca konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, “Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘Kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Habertürk Anasayfa