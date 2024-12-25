Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam alacak! Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

        İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam alacak! Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

        İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacağını duyurdu. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam adaylığında 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak. İşte Kaymakam adaylığı sınavına dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrosuna görevlendirilmek üzere 65 kaymakam adayı alınacağını duyurdu.

        • 2

          KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI İÇİN İLAN YAYINLANDI

          Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

          Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar da sınava başvurabilecek.

          Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adaylarının, mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmesi gerekecek.

          Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

        • 3

          KAYMAKAM ADAYI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

          Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacak.

          Sınav Merkezleri,

          Sınav Merkezleri, 010 Adana, 062 Ankara/Çankaya, 067 Ankara-Yenimahalle, 210 Diyarbakır, 250 Erzurum, 341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), 343 İstanbul-3 (Beyoğlu Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), 352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli), 610 Trabzon

          Sınav, saat 10.15’te başlayacak.

          Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

          Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 120 soru için 165 dakika olacak.

          BAŞVURULAR NE ZAMAN?

          Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 23 Ocak 2025 olarak belirlendi.

          Sınav, 23 Şubat'ta, Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da belirlenen sınav merkezlerinde saat 10.15'te yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Habertürk Anasayfa