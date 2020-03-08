İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükselmiştir.