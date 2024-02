İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör operasyonları, organize suçlar gibi alanlarda yapılan operasyonlara işaret ederek, "Arkadaşlarıma durmayın diyorum, çünkü cumhurbaşkanım böyle talimat veriyor" dedi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen telefonun detaylarını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya terör operasyonlarıyla ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi motive eden bir cümlesi var. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok" dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İrili ufaklı, ulusal uluslararası organize suç örgütleri var. Bunlarla mücadeleden memnun olmayan olur mu? Türkiye'nin her yerinde insanlarımız huzur istiyor. Huzur öyle bir kelime ki içinde her şey var. Asayiş, güvenlik, kamu düzeni. İlk geldiğimiz arkadaşlarımızda istişare ettik. Mottomuz ne olsun? Türkiye'nin huzuru olarak belirledik. 7/24 gece gündüz demeden mavi vatan, kara vatan, siber vatanda varız. Vatandaşımız 4 saat orada vakit geçiriyorsa, tabii ki de siber vatanda da olacağız. Ceza kanununa 3 vatanda da girmesin. Karşılarında savcıları bulurlar.

TERÖR OPERASYONLARI

Görevi aldığımız dönemden bugüne kadar terör örgütü PKK'ya karşı neler yaptık? Kırsalda 17 bin 234 operasyon yaptık. 58 büyük çaplı operasyon, 16 bin 834 küçük çaplı operasyon, 342 orta çaplı operasyon yaptık. Hem kırsal da hem şehirde tarama faaliyetinde bulunuyoruz. En ufak duyumu dahi kayda alıyoruz. Bunların telsiz kestirme sayılarını bile not alıyoruz. Bana her hafta rapor verilir. Her türlü detay anlatılır. Şehirde 3 bin 287 operasyon yaptık. Bu kabinede mükemmel bir uyum var. Hem MİT Başkanımız İbrahim Kalın ile hem Dışişleri Bakanımız ile. Bir duyum varsa hemen bunla ilgili bir araya geliyoruz. Terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Toplam 20 bin 521 operasyon yaptık. Biz devamlı bölgedeyiz. Bugün sahada 11 bin jandarma vardı operasyon için. Dün bunun yarısı kadardı. Bana her gün veriler gelir. 769 terörist etkisiz hale getirildi. 60 ölü, 589 sağ, 4'ü yaralı, 116'sı da teslim oldu.

Yerli teknolojilerimiz bize muazzam güç sağladı. İHA ve SİHA ile saniye saniye operasyonu izliyorum. Bir duyum geliyorsa bölgede günlerce bakılıyor İHA ile. Bir duyumla ilgili 1 yıl peşinde olduğumuz da var. Biz duyumları yüzde 100 doğru olarak kabul ediyoruz. 2016 yılında terör örgütü PKK 2 bin 322 eylem yapmış. 2023 yılında 88, 2024 yılında ise 8 eylem yapmış. Kırsalda iyi basıyoruz anbean. Şehirde de polisimiz sürekli basıyor. Şehir operasyonlarında 6 bin 123 gözaltı. Bin 255 kişi tutuklandı.