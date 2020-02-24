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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "İnşallah hiçbir eksiklik yapmadan, vatandaşlarımızın seneye daha güvenli, daha konforlu ve daha sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz evlerine ve ahırlarına girmelerini temin edeceğiz. Yine burada sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çelik konstrüksiyon evlerle ilgili projemizi hayata geçireceğimizi değerlendiriyoruz. Telef olan hayvanlarla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yenileri bölgeye gönderileceğini inşallah yakın zaman içerisinde, özellikle karşı karşıya kalınan hasarların giderilmesi için bütün her şeyin ortaya koyulacağını belirtmek istiyorum. Sahada vatandaşlarımızın birçoğu ile temas edebilme imkanımız oldu. Tekrar vatandaşlarımıza hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum-" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

3329 küçükbaş 72 büyükbaş hayvanın telef olduğu konusunda değerlendirmemiz var. Tarım Bakanlığı yetkililerimiz bu tespitleri yapıyoruz. Telef olan hayvanların herhangi bir salgına sebebiyet vermemesi için de gömü işlemlerinin başladığını kamuoyuna söylemek isterim. 2 bin 81 çadır AFAD'dan 550 çadır Kızılay'dan bulunmaktadır. 6 köyde 1100'e yakın hane var. Bunların tamamına yönelik çadır kurma işlemleri tamamlanacaktır. Hayvan çadırı kurmak içinde yoğun çalışma içindeler. 92 kişilik sağlık ekibimiz bütün köylerde sağlık taraması yapıyorlar. Tüm evlere birer kumanya, gıda kolisi bırakmak için yarın itibarıyla Jandarma Komutanlığımızın kadın astsubayları çalışma içerisindeler.

"EN GEÇ 4 GÜN İÇERİSİNDE HASAR TESPİTİ BİTECEK"

Yaklaşık 18 köyde 2 bin 500 konut olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar hasar tespit çalışmaları yüzde 40'a yakını tamamlandı. Bu akşam rakamlarımızı güncelleyeceğiz. 250'nin üzerinde yıkık ve ağır hasarlı var. 300 ahır var ve 700 ağır hasarlı konut var. Tablo oturma açısından risk içermektedir. Bu açıdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp tedbirlerimizi alacağız. İlk önce çadır, ısınma ve gıdayı temin etmektir. Ardından ağır hasarlı ve yıkık binalarımıza konteyner sevkiyatımızı yapacağız. Şu ana kadar 187 artçı deprem meydana geldi. İki tane 5.9 depremin artçısı olarak. İnşallah en geç 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde buradaki vatandaşlarımızı bu kış ayında yalnız bırakmıyoruz. Depremin yaralarını sarabilmek için devletimizin imkan ve kabiliyetleriyle, sivil toplum örgütlerimizle buradayız.

"HASARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA"

İnşallah hiçbir eksiklik yapmadan, vatandaşlarımızın seneye daha güvenli, daha konforlu ve daha sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz evlerine ve ahırlarına girmelerini temin edeceğiz. Yine burada sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çelik konstrüksiyon evlerle ilgili projemizi hayata geçireceğimizi değerlendiriyoruz. Telef olan hayvanlarla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yenileri bölgeye gönderileceğini inşallah yakın zaman içerisinde, özellikle karşı karşıya kalınan hasarların giderilmesi için bütün her şeyin ortaya koyulacağını belirtmek istiyorum. Sahada vatandaşlarımızın birçoğu ile temas edebilme imkanımız oldu. Tekrar vatandaşlarımıza hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.