HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kaldığım ev, gezdiğim yer, konuştuğum kişiler belli. Benim, eşimin çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" sözleri siyasetin yeni tartışma konularından biri oldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Kübra Par, şöyle yazdı: "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır' diye yanıt vermiş. Ardından da eklemiş: 'İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.' İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye 'Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun telefonu dinleniyor mudur?' diye sorsak, 100’ü de 'Tabii ki dinleniyordur' der."

"İDDİASI DA KORKUNÇ İFTİRA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kübra Par'ın bu yazısı üzerine Twitter'da açıklamalarda bulundu. Kübra Par'ın yazısıyla ilgili 'tweet'ini alıntılayan Soylu, "Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, Ağır suçtur" ifadesini kullanan Soylu, "Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır" diye yazdı.