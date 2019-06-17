İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'ün Haraçcı, Tayakadın ve Yeniköy Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Esnafı gezerek vatandaşla selamlaşan Soylu, çocuklara da hediye dağıttı. Soylu, gittiği mahallelerin köy kahvelerinde konuşma yaptı.

31 Mart'ta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Bize diyorlar ki 'Buna itiraz etme'. İmamoğlu '29 bin küsur oyla kazandık' dedi ama buna rağmen dün akşamki konuşmasında ‘Ben öyle bir rakam vermedim' diyor. Sandıkların yüzde 10’u açıldı ve fark 13 bine düştü farklı. Biz yüzde 90'ını da açtırmak istedik. 'Bütün televizyonlar canlı versin' dedik, sandıklar açılsın, ne çıkıyorsa başımızın üzerine. CHP buna itiraz etti, dün akşam diyor ki 'İtiraz etmedik'. Nasıl itiraz etmediniz? Yüzde 90'ı da sayılsaydı bugün 23 Haziran’a gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Teröristlere yönelik operasyonlara değinen Soylu, "Güneydoğu'da huzur var mı? Var. PKK elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezemiyor çok şükür, Doğu'da ve Güneydoğu’da finansal kaynak bulmakta, insan kaynağı bulmakta zorlanıyor, vatandaşa baskı yapmakta zorlanıyor. İstanbul’a sızmaya çalışıyorlar. Borcumuz var bizim. Kime biliyor musunuz? Annesiyle beraber şehit olan Bedirhan bebeğe, Trabzon'da Eren Bülbül kardeşimize, Necmettin öğretmenle Aybüke kızımıza borcumuz var." diye konuştu.

"TERÖR NEREDEYSE TASFİYE EDİLİYOR"

Tayakadın Mahallesi’nde konuşan Soylu, "Artık dağlarda teröristler birbirleriyle telsizlerden konuşmaktan çekiniyorlar. Bundan 4-5 yıl evvel yılda 5 bin 556 terörist dağa çıkıyordu. Yani oraya gidip terörist oluyorlardı. Bu yıl rakam 43, teslim olan 150 kişi. Bu şu demek oluyor, terör neredeyse tasfiye ediliyor." şeklinde konuştu.

Amerika’nın S-400 tutumunu eleştiren Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye'yi ilk defa bu kadar dişli gördü. Onun için de sürekli olarak didişmeye çalışıyor, Avrupa ile birlikte de kuşatmaya çalışıyor. Bu kadar açık ve net. Bize 'Afrin'e girme' dedi. Biz girmeseydik ne olacaktı biliyor musunuz? Orada PKK bir koridor oluşturacaktı. Millet de bunu anladı. Millet de bize 'Ben seni yalnız bırakmayacağım, yüzde 52 oy vereceğim.' dedi."

Arnavutköy'de son olarak Yeniköy Mahallesine geçen Soylu, "Ben de buranın bir sakiniyim. Çocukluğumdan itibaren bu köye gelip giderim. Burayı kendi köyümüz olarak görüyoruz. Bizim için de bu geliş bir sılayırahim olarak görülür. Hem insanıyla, hem doğasıyla, manzarasıyla güzel bir köyümüz var." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Zeytin Dalı Harekatına gittiğimizde 'Acaba akıllı mühimmatlarımız, bombalarımız biterse' diye endişe içerisindeydik. Tayyip Erdoğan'ın hükümete geldiği andan itibaren başlattığı savunma sanayi projelerinden bir tanesi de buydu. 'Amerika bize akıllı mühimmatları vermez, senatosundan geçirmezse, eğer uzarsa biz acaba ne yaparız?' diye endişemiz vardı. Türk mühendislerimiz, harekat bitmeden bizi aradı ve dedi ki 'Biz yerli mühimmatları, akıllı mühimmatları tamamladık, Amerika'ya ihtiyacımız kalmadı' dediler. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinden memnun olmayanlar olacaktır. Türkiye'yi avlamak isteyenler muhakkak olacaktır. 17 yıldır ayakları üzerinde duran güçlü bir ülke olmak için çaba sarf ediyor Türkiye, dünyanın en büyük barajlarını yapıyor, barajlarını yapmaya devam ediyor, bir taraftan dünyanın en büyük tünellerini yapıyoruz, dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz, 81 vilayette üniversite açıyor. İstanbul'a 9 milyon 300 bin turist geliyordu 2016 yılının sonunda. 2 yılda bu rakam 13,5 milyona, bu yılın sonu itibarıyla da 15 milyona çıkacak. Çünkü yollarımız, havalimanlarımız, huzurumuz, güvenliğimiz var."

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileyen Soylu, "Allah rahmet eylesin." dedi.