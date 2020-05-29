İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van'da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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