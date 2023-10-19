Son dakika haberi Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde, 74 ilde, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini; 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.
4 GÜNDE, 74 İLDE, 2 BİN 368 GÖZALTI
Bakan Yerlikaya, son 4 günde, 74 ilde, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini; 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN PEŞİNDEYİZ"
"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat’ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.
YAKALANAN SİLAHLAR VE GÖZALTILAR
Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:
İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adana’da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Konya’da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.
İzmir’de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ankara’da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Mersin’de 52 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Osmaniye’de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."