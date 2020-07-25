Yönetmenliğini Nacho Vigalondo'nun yaptığı, Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “İçimdeki Canavar” Cumartesi gecesi Show TV’de!

İÇİMDEKİ CANAVAR FİLMİ KONUSU

Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiştir ve sevgilisi tarafından da evden kovulmuştur. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul’e bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir. Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir...

“İçimdeki Canavar”, 25 Temmuz Cumartesi gecesi saat 00.15’te Show TV’de!

İÇİMDEKİ CANAVAR OYUNCULARI

Başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway'in üstlendiği fantastik komedi macera filminde başarılı oyuncuya Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson, Dan Stevens ve Austin Stowell gibi isimler eşlik ediyor. Colossal'ın yönetmen koltuğunda ise Nacho Vigalondo oturuyor.