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ICBC, İstanbul Tower 205'i satın aldı

ICBC Türkiye, İstanbul Büyükdere Caddesi'nde bulunan İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı.

07.11.2019 - 15:57 | Güncelleme: Emlak
ICBC yeni genel merkezi

Dört trilyon dolarlık toplam varlıklarıyla dünyanın en büyük bankası olan ICBC, Zincirlikuyu'da yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesini 594 milyon dolara satın aldı.

Konuyla ilgili Yeşil GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeşil GYO'nun yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere;

ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız."

DÜNYACA ÜNLÜ MİMARLIK FİRMASI TASARLADI

Yeşil GYO'nun sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Tower 205 dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa Tower ve yıkılan N.Y. World Trade Center İkiz Kuleleri yerine yapılan One World Trade Center gibi önemli projelerin mimarı Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) tarafından tasarlandı.

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