İç ve dış ortamın tehlikeli misafirleri: Sizi neyin ısırdığını anlamak için 8 farklı böcek ısırmasının belirtisi ve tedavi yolları

1. KARINCA ISIRIKLARI

Pek çok farklı karınca sizi ısırmaya çalışabilir ancak en çok ateş karıncaları bunu yapar. Ateş karıncası sokmasında kızarıklık, ağrı ve kaşıntı ile birlikte kovan benzeri bir doku bozukluğu, sarı irinle dolu bir yara veya iltihaplı ve şişmiş, 10 santimetreden büyük irin dolu bir yara gibi belirtiler oluşur.