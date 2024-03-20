İç mimar cinayeti: Pişman olup cenazeye katılmış

"SENİN NUMARANI DAHİ SİLDİM" DEMİŞ

Bu zamana kadar olayı anlatmadığı için pişman olduğunu ifade eden M.Ö., şunları söyledi:

"Sabaha kadar uyuyamadım. Kenan ile buluştuk, onun da titrediğini ve korktuğunu gördüm. Bana 'Ben de ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Daha sonra kendisi ile görüşmedik. En son 1 Mart'ta kendisini arayıp, 'Neredesin, ne yapıyorsun, ne yapmayı düşünüyorsun' diye sordum. Bana, 'Cumaya gidiyorum, senin numaranı dahi sildim' diye cevap verdi. Telefonu kapatıp, normal hayatıma devam ettim. Son konuşmadan sonra başımıza gelen olaydan dolayı pişmanlık duydum ve bildiklerimi anlattım."