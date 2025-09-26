İç mekan ekosistemini bir araya getiren Furnishings & Design Istanbul kapılarını açtı!

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk tasarım odaklı fuarı olma özelliğini taşıyan FDI, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. "Tasarım Yeniden İstanbul'da" mottosu ile iç mekana ait ekosistemlerin bütününü tasarım odağında bir araya getiren fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve ev sahibi olarak MOSFED Başkanı Ahmet Güleç katılım gösterdi.

Sürdürülebilirlikten inovasyona uzanan geniş bir perspektifte kurgulanan ve 27 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar; mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar bütün kategorilerde iç mekân ekosisteminde ürünleri sergileyecek. Almanya, Belçika ve İtalya’dan gelen uluslararası konuşmacıların da yer alacağı fuarda, FDI Talks oturumları kapsamında 70 uzman konuşmacı, sürdürülebilirlik, inovasyon, yeşil dönüşüm ve tasarımın geleceği gibi konuları ele alacak.

Türkiye’nin güçlü tasarım vizyonuyla uluslararası arenada her geçen gün adından daha çok söz ettirdiğini, FDI’ın da bu vizyon odağında en yeni ve ilham veren tasarımların merkezi olduğunu belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “FDI, 45 bin üreticiyi temsil eden güçlü bir yapının ortak iradesidir. Kamunun, ihracatçı birliklerimizin, iç mekan endüstrimizin, üniversitelerimizin, tasarımcılarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ortak paydada buluştuğu yerdir. FDI, bir fuar değil; misyonu ve hedefleri olan çok katmanlı bir platformdur. Büyük bir gururla söylüyorum ki, dünyada bu özellikte tek tasarım fuarıdır. Burada; tasarımcılar, üniversiteler, üreticiler, STK’lar aynı çatı altında buluşuyor, D2B görüşmeleriyle üretici ve tasarımcı arasında köprü kuruluyor, alım heyetleriyle global ticaretin kapıları açılıyor, panellerle sektörün geleceği tartışılıyor. İlk yılımızda; 5.000 m² alanda, 40 marka ile, 25.000 ziyaretçiyi ağırladık. D2B görüşmeler, paneller ve 26 ülkeden gelen misafirlerle büyük bir başarıya imza attık. Bu yıl iki kat büyüdük. Hem alan olarak büyüdük hem içerik olarak büyüdük. 12.000 m² alanda, 100 marka, 10 panel, 40 konuşmacı, 9 tasarım odaklı sergi ile yolumuza devam ediyoruz” dedi. FDI’ın sürdürülebilir yapısının şehirlerin ormanlaştırılmasına katkı sunarak destekleneceğini belirten Güleç, “Biz ağaçla ormanla ekolojik hayatla iç içe bir sektörüz. İstedik ki, Türkiye’de her biri 10 bin ağaçlık 10 orman kuralım. 10 bin ağaçlık ilk ormanımızı istanbul’da Kasım’da hayata geçireceğiz. Her yıl 10 bin ağaçla bunu sürdüreceğiz. FDI’da bunu duyuruyoruz çünkü biz; inovasyonu sürdürülebilirlikle, üretimi tasarımla, markaları küresel vizyonla buluşturmak istiyoruz” dedi.

Küresel arenada kalıcı ve güçlü bir yer edinmenin yolunun tasarım, markalaşma ve yeşil dönüşüm konularına öncelik vermekten geçtiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Tasarım; yalnızca hayal etmek değil, farklı disiplinlerin etkileşimiyle işlevselliği ve estetiği bir araya getirmektir. Günümüzde yaşam alanlarının küçülmesi, kaynakların verimli kullanımı ve çevreye duyarlılık, mobilya tasarımında yeni yaklaşımlar doğurmuştur. Dolayısıyla, mobilya üreticilerimizin; tekstil sektörü, yan sanayi ve aksesuar üreticileriyle daha yakın iş birliği içinde olması, kullanıcı dostu ve yenilikçi tasarımlar için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada geçtiğimiz yıl 40 markanın iştirak ettiği, 25.000 kişinin ziyaret ettiği FDI’a, bu yıl 100 markanın katılmasının ve fuarı aralarında 30 farklı ülkeden ziyaretçinin de bulunacağı 35.000 kişinin ziyaret etmesinin bekleniyor olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır” dedi. Mobilya sektörünün yakaladığı başarının da altını çizen Ağar, “Mobilya sektörümüz güçlü üretimi ile ekonomimize önemli bir katma değer ve istihdam sağlarken; net ihracatçı konumunu uzun yıllardır muhafaza etmektedir. Mobilya ihracatımız son 20 yılda 10 kat artarak 4,5 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz bu dönemde kilogram başına dolar bazlı birim fiyatını da yüzde 63 oranında artırmıştır” dedi.

Fuarların ülke ekonomilerin aynası gibi olduğunun altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe fuarlar sayesinde ülkelerin üretim güçlerinin ve teknolojik kapasitelerinin görülebildiğini, bu doğrultuda Türkiye’nin güçlü bir yapı sunduğunu belirterek “Kaliteli üretim yapıyoruz. Markalaşma noktasında her geçen yıl daha da güçleniyoruz. Sektörlerimizin ikiz dönüşümü konusunda iddialıyız. 2000’li yılların başında mobilya ihracatımız 180 milyon dolar bile değildi. Bugün 5 milyar doları zorluyoruz. 2028’de ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Rekabetçilikle ilgili sorunları aşabilirsek hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Furnishing Design Istanbul ile ihracatta yeni bir sinerji yaratılacağına inanıyorum.” dedi FDI bu yıl sadece ürün sergilemeleriyle değil, sunduğu geniş içerik yelpazesi ile de öne çıkıyor. FDI Talks oturumlarında yer alacak alanında isimler; tasarım, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sektörün geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapacak. Design Circle ve New Horizon Exhibition gibi küratöryel alanlarda farklı disiplinlerden tasarımcıların eserleri sergilenirken; tasarım yalnızca estetik bir unsur olarak değil, aynı zamanda düşünsel bir tartışma zemini olarak da ele alınacak.

Ziyaretçiler fuarda ayrıca meslek hayatının 50. yılını kutlayan Raşit Karaaslan’ın “Mükemmelin Peşinde 50 yıl” sergisiyle de buluşma imkanı bulacak. Yalnızca FDI için özel olarak üretilmiş, başka hiçbir yerde görülmeyecek ürün ve konseptler de fuarın öne çıkan deneyimleri arasında yer alacak. Bununla birlikte 9. ve 10. salonlarda yer alan seçki sergiler; genç tasarımcıların özgün projelerinden ustalıkla üretilmiş mobilyalara, üniversite iş birliklerinden alanında öncü isimlerin özel kurgularına kadar geniş bir yelpaze sunacak. “Ciddi Bi’ Tasarım” kampının mobilya çözümleri, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin “Açık Kaynaklı Mobilya Tasarımı” projeleri ve altı usta tasarımcının mobilya ustalarıyla geliştirdiği “Masterful” sergisi, FDI 2025’in öne çıkan deneyimleri arasında yer alacak. Ayrıca fuaye alanında, tasarım yarışmalarında öne çıkan seçkin projeler de ziyaretçilerle buluşacak.