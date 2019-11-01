İç kanama nedir?

İç kanama vücudun belli bölgelerinde ortaya çıkan bir kanama şeklidir. Hayati önem taşıması açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur. İç kanama beyin, mide, kafa, kas, eklemleri kapsayan dokular ve kalpte meydana gelebilmektedir. Organlarda ve vücudun boşluk kısmında ortaya çıkan kanamalar internal kanama olarak adlandırılır.

Kan damarlarının hasar görmesi ile ortaya çıkan iç kanamalar; kan dolaşım sisteminin dışına çıkarak doku içine birikmesi ile oluşur. Özellikle beyin, karın ve akciğerlerde oluşması ile hayati önem taşıması göz önünde bulundurulmalı ve ona göre acilen hekime gidilmelidir. Ancak belirtilerin ortaya çıkması hemen oluşmadığı için bu durum güçleşebilmektedir.

İç kanama nedenleri nelerdir?

Kazalar ve travmalar

Beyin tümörleri

Yüksek tansiyon hastalığı

Beyin damarlarında tıkanma

Kanserler

Karaciğer sirozu

Mide hastalıkları

Otoimmün

Trombositopeni,

Yumurtalık kistleri,

Kolon polipleri, divertikül,

Damar bozuklukları

Hemofili

Gebelikte düşük tehlikesi

Anti-inflamatuar ilaçlar

Aşırı alkol tüketimi

İç kanamada ortaya çıkan belirtiler

İç kanama kişi kötüleşmeden pek fazla belirti ortaya çıkmamaktadır. Ancak bazı kanamaların semptomatik belirtileri ipucu vermesi açısından önemlidir.

Karın içi kanamanın belirtileri: Ağrı oluşması ile ortaya çıkar. Özellikle hareket edilince şiddetlenen bir ağrı ve karında sertli hissi oluşur. Baş dönmesi, sersemlik, zayıflık, nefes alamama ve kan basıncında düşme oluşur. Dışkıda siyahlık ve kahverengi ya da kırmızı kusmuk oluşabilmektedir. Dış kısımda morarma ya da sararma ortaya çıkabilir.