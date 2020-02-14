14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu görüntüler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan bir soruşturma kapsamında ele geçirildi. Başsavcılık, adliyede uzlaştırmacı olarak görevli tarafından dolandırıldıklarını belirten bazı kişilerin müracaatı üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Başlatılan teknik takip sonucunda film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık çarkı ortaya çıkarıldı.
CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ TUZAĞI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'In haberine göre, görüntüdeki kişi kendisini uzlaştırma memuru olarak tanıtan Ertaş Y.’nin, planı film senaryolarını aratmıyor. Şüpheli, telefon numaralarını elde ettiği hedef kişileri arayarak, “bir kadının telefonuna cinsel içerikli mesajlar geldi, uzlaşmak istiyorsanız taciz edilen bayanın numarasını vereyim görüşün” ifadelerini kullanıyor.
KADIN SESLİ MAĞDUR ROLÜ
Hedefteki kişiler taciz suçlamasından korkup konuşmak için Ertaş Y.’nin verdiği telefonları arıyor. Ancak bu telefonlara cevap veren kişi de yine Ertaş Y., oluyor. Ancak Ertaş Y., bu kez sesini değiştirip kendisini Emel ya da Serap olarak tanıtıyor. Ve “Bana telefonunuzdan cinsel içerikli mesajlar geldi, konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.
AVUKAT KILIĞINDA PARA TALEBİ
Avukat olarak hedef kişilerin karşısına çıkan da yine Ertaş Y., başkası olmuyor. Dolandırıcı Ertaş Y., bu kez hedef kişilere “uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde hapis cezası alacaksınız” beyanında bulunuyor. Hedef kişiler de dolandırıldıklarından habersiz avukat olarak bildikleri kişinin kendilerine verdiği PTT hesabına para gönderiyor.
TUTUKLANDILAR
Bu şekilde Ertaş Y.’nin onlarca kişiyi dolandırdığının tespit edilmesi üzerine polis operasyon düğmesine bastı. Ertaş Y., ve ona yardımcı oldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltı alındı. Şüpheliler, Ertaş Y.’nin de aralarında bulunduğu 4’ü savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜLER EŞTEN
Şüpheli Ertaş Y.’nin, iç çamaşırlarıyla dolandırıcılık görüşmelerinin bir kısmı şiddet uyguladığı eşi tarafından çekilip polise verildi. Kadın, ifadesinde “ne zamandır ihbar etmek istiyordum, ancak korkumdan yapamadım. Siz operasyonu yapınca görüntüleri vermek istedim” dediği ifade edildi.
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