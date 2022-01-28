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İç Anadolu'nun karla kaplı kuş cenneti

İç Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan, doğal güzellikler içinde 286 kuş türünü barındıran Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, kar yağışıyla büründüğü farklı güzelliğiyle doğaseverlerle fotoğrafçıları kendine çekiyor

28.01.2022 - 12:31 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinin 25 kilometre güneyinde bulunan 800 metre rakıma sahip Balıkdamı, Sakarya Nehri'nin bölgede oluşturduğu su taşkınları sayesinde uzunbacak, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, küçük akbalıkçılı, erguvani balıkçıl, gri balıkçıl, ak pelikan, flamingo, bıyıklı baştankara, balaban, kızkuşu gibi çeşitli kuş türleri ile pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. AA'nın haberine göre küçük göletler, menderesler ve sazlıklardan oluşan bozkırda gizli kalmış doğa harikası, kar yağışlarıyla beyaza büründü. Kuş gözlem kulesinin de bulunduğu Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescillenen Balıkdamı, doğaseverlere ve kuş fotoğrafçılarına doyumsuz güzellikler sunuyor.

  • Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, göçmen kuşların gözdesi olmasının yanı sıra zengin flora ve faunaya sahip Balıkdamı ile ilgili ilk çalışmayı 1996 yılında yapıp, bilimsel bir dergide yayınladıklarını bildirdi. Balıkdamı'nın Eskişehir'in önemli doğal değerinden biri olduğunun altını çizen Türe, şunları kaydetti:

  • "Bu tür sulak alanlar kendilerine özgü ekolojik yapıları nedeniyle bitkiler, kuşlar, balıklar başta olmak üzere hem karada hem suda yaşayabilen diğer hayvan türleri için beslenme ve üreme ortamı olarak korunması gereken doğal ekosistemlerdir. Farklı bilim insanlarınca farklı içerikte yapılan bilimsel araştırmalar, Balıkdamı'nın korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

  • Biyolojik çeşitliliğine yönelik yapılan çeşitli çalışmalarda, 200'ün üzerinde yerli ve göçmen kuş türü, çok sayıda balık ve çeşitli omurgalı hayvan türleri belirlenmiştir. Bu alanda belirlenen doğal bitki türü ise yaklaşık 250 civarındadır. Bu özellikleri nedeniyle Balıkdamı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alındı."

  • "BALIKDAMI'NA SAHİP ÇIKMAK GELECEK KUŞAKLARA BORCUMUZ"

    Prof. Dr. Türe, Balıkdamı'nın doğrudan ve dolaylı insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilere karşı oldukça duyarlı bir ekosistemdir olduğuna değindi. Bölgenin koruma altına alınıncaya kadar çevresinde yapılan bazı tarımsal faaliyetler ve aşırı hayvan otlatmaların yanı sıra usulsüz kuş ve balık avlama faaliyetleri ile yapılan drenaj çalışmalarının ekosistemini olumsuz etkilediğini aktaran Türe, şöyle devam etti:

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