İç Anadolu'nun karla kaplı kuş cenneti

"Bunların dışında yaşanmakta olan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve yağışlardaki düzensizlikler de bu sulak alan ve yaban hayatı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde, oldukça güzel bir manzara oluşturan Balıkdamı'nın, 4 mevsim kendine özgü güzelliğini korumak ve Eskişehir'in doğal bir değeri olarak bu ekosisteme sahip çıkmak hem doğaya olan saygımızın gereği hem de gelecek kuşaklara karşı borcumuzdur."

Bölgeyi ziyaret eden doğa severler de kar yağışıyla beyaza bürünen Balıkdamı'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden olduğunu ifade etti.