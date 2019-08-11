11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbol Federasyonu yeni oyun kurallarını açıkladı…
Buna göre;
Oyuncular değişiklikte en yakın noktadan oyunu terk edecekler…
Hakeme çarpan toplarda hakem atışı yapılacak...
Elle oynanan pozisyonlarda goller iptal edilecek…
Rakip oyuncu serbest vuruşta en az 1 metre uzakta durmak zorunda…
Penaltılarda kalecilerin bir ayağı çizgiye basmak zorunda…
Topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor…
Alınan kararların amacı, topun oyunda kalma süresini uzatmak. Temponun kesintiye uğramasını önlemek.
Futbol oynandığından bugüne dek çok kez kurallarını yeniledi. Her yeni kural doğal olarak yadırganmıştır. Teknolojinin yaşamımıza girmesiyle birlikte, futbolda daha mekanikleşmiş ve gücü dayanan bir oyun şekline dönüşmüştür.
Artık, bireysel özellikleri yüksek olan oyuncuların kurtarıcı olmaları yerine, takım oyunu öne çıkmış ve sistem değişiklikleri gündeme gelmiştir.
4-3-3 gibi klasik dizilişler yerine 3-5-2 hatta 4-2-3-1 gibi alternatifler uygulanmaktadır.
Oyuncu grubuna göre şekillenen sistem, iç saha ve deplasmanlarda değişiklik göstermekte. Burada temel nokta eldeki futbolcuların neler yapabildiğidir. Birçok teknik adam bunu gözetirken, bir kısmı da kafalarında oluşturdukları sistemi uygulatmak için çaba göstermektedirler.
Tüm bu arayışlar futbolu daha da güzelleştirmek ve seyir zevkini arttırmak amacı taşımaktadır.
Önümüzdeki sezon uygulanacak yeni kuralların futbolumuzun kalitesini arttıracağını umut ediyoruz.
VAR ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Geçen sezon uygulanan VAR (Video yardımcı hakem) sistemi ne yazık ki başarılı olmadı. Neredeyse her pozisyonu VAR’a götürmeyi alışkanlık haline getiren hakemler oyunun sıkça durmasına neden olmuşlardı.
UEFA kriterlerine uymayan, bize özgü bir anlayış şekline dönüşen VAR uygulaması, yeni sezonda hakemlerin istediği gibi olmanın ötesine geçecek. Büyük tartışmaları önlemeye yönelik uygulamanın amacı açık ve net hataları bulmak. Gollerde, penaltılarda ve kırmızı kartlarda VAR’ın müdahalesi söz konusu.
Oyun akışını sürdürmek için hakemler, kendilerine anlatılan protokolü uygulamak zorunda. Hatta federasyon bu konu da ceza sistemini hayata geçirerek hakemleri daha dikkatli olmaya zorlayacak.
Tartışmalar ve skandalların yaşanmayacağı bir sezon bizi bekliyor demek için biraz erken. Yaşayarak göreceğiz.
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