Şampiyonluğun tartışmasız tek adayı Trabzonspor galibiyeti unuttu.
Kendi sahasında Karagümrük’le berabere kalan Bordo-Mavililer taraftarın büyük desteğine karşın 3 puanı alamadı.
İlginç bir maç izledik. İlk yarı kötü bir oyun oynayan, taktik ve organizasyon olarak vasatın üzerine çıkamayan Trabzonspor şaşırttı diyebiliriz.
1-0 yenik duruma düşün ev sahibi takım, ikinci yarı maça ağırlığını koydu. Bu yarıda oyun tamamen Karagümrük yarı alanında oynandı. Atılan 30 şut dikkat çekti. Gerçi bu şutların 6’sı isabetliydi. Atılan 15 korneri de göz önüne alırsak ev sahibi takımın baskısı söz konusuydu.
Kenar ortaları, şutlar taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Kontra toplarla fırsat arayan Karagümrük’ün iki şutu da direkten döndü.
Her iki takımın forvet oyuncularının beceriksiz oluşu daha fazla gol atılamayışının somut nedeniydi.
4 maçtır galibiyet alamayan Trabzonspor, şampiyonluk baskısını fazlasıyla hissediyor. Taraftarlar doğal olarak, şampiyonluğu garantileyen takımlarından galibiyet bekliyor.
Visca, Bakasetas ve Nwakaeme’nin form grafiklerinde düşüş olduğu bir gerçek.
Bu fizik düşüklüğünü bahar yorgunluğuna bağlamak ne kadar doğru olur? Tartışılan bir durum.
Abdullah Avcı’nın çok fazla sinirli oluşu, oyuncuları etkiliyor. Rahat oynayamıyorlar. Telaşın yanı sıra, bir an önce gol atma isteği oyundaki dengeyi de bozuyor doğal olarak.
Bu sezon 3 büyük kulübün şampiyonluk iddiasından çok uzak olması elbette büyük avantaj. Bunu iyi değerlendiren Trabzonspor, ciddi bir puan farkı yakaladı.
Fakat son 4 maç galip gelemeyişi de ilginç geliyor ister istemez.
Aslında Trabzonspor’un ilk yarı kötü oynaması da sorgulanmalı. Tüm enerjisini son bölüme bırakmaları işi zorlaştırıyor.
Karşılaşmanın en ilginç değişikliği ise Yusuf Erdoğan’ın sol bek oynatılmasıydı. Yenilen gol Yusuf’un yaptığı faul sonucu geldi.
Son yarı göz önüne alındığında maç gidip geldi. Heyecanı ve pozisyonu yüksek bir yarı izledik.
Bordo-Mavili takım bu tempoyu 90 dakikaya yaydığında sonuç çok farklı olur.
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