UEFA Uluslar Ligi’ne galibiyetle başladık.



Gruptaki ilk maçımızda Faroe Adaları’nı Cengiz, Halil, Serdar ve Merih’in golleri ile yenmeyi başardık. Karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun sergileyen Milliler, kapalı savunmayı açmakta zorlanmadı.



Rakibimizin güçsüz olduğunu biliyorduk. Türkiye’ye göre çok alt klasmanda bir takım. Kendi sahasında oyunu kabul eden Faroe Adaları’nın savunmada çok adamla kalması zaman zaman işimizi zorlaştırdı. Rakibin kötü oluşu doğal olarak oyunu da etkiledi. Topa daha çok hakim olan Milli Takım, sağlı sollu ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Daha farklı bir skor bekliyorduk doğal olarak. Öyle de oldu.

Şut sayımızın azlığı ve çok fazla ofsayta düşüşümüz dikkat çekti. İkinci yarı oyunun temposu daha yüksekti.



Aldığımız bu sonuç gücümüzü de gösterdi. Bundan sonra oynayacağımız Litvanya ve Lüksemburg karşılaşmalarını da rahat kazanacağımızı söylemek mümkün.



Milli Takım Teknik Direktörü Alman Kuntz, geldiği günden bu yana 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Burak’ın Milli Takım'ı bırakması sonrası golcü olarak Enes’i tercih etti. Enes, kapalı savunmada kendini gösteremedi.



Karşılaşmanın sezonun bitiminde oynanmasına karşın oyuncularımız istekliydi.



ALİ KOÇ RESTİ ÇEKTİ



Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran’da yapılacak seçimle belirleyecek. Şu ana kadar tek bir aday çıktı. Gaziantep FK’nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi adaylığını açıkladı. Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı’nı ziyaret ederek projelerini anlattı, destek istedi.



Kulislerde adı geçen bir diğer isim olan Servet Yardımcı ise henüz bir girişimde bulunmadı. Seçimlere az bir süre kala adaylığını açıklaması bekleniyor.



Ancak her iki aday için kulüplerin ortak bir görüş belirlemediği anlaşılıyor. Bazı kulüpler Büyükekşi etrafında birleşiyor. Yardımcı’yı isteyenlerin de olduğu konuşuluyor.



Konuyla ilgili en net açıklamayı yapan ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu. Koç, her iki adaya da uzak. Hatta mali kongre de yaptığı konuşmada, “Büyükekşi’nin adaylığına karşı olduğunu, desteklemediğini” söyledi.



Duyumlarımıza göre, Büyükekşi güçlü bir kadro kurmak için girişimlere başlamış. En ilginç gelişme ise Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın da yönetimde yer alacağı şeklinde. Hatta Milli Takımlardan sorumlu Hamit Altıntop’un da yine görevde kalacağı konuşuluyor.



Tüm bu konuşulanların ne kadar gerçek olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Anlaşılan, federasyon seçimi kolay geçmeyecek.



SÜPER LİG’DE 8 İSTANBUL TAKIMI



İstanbulspor ve Ümraniyespor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte İstanbul’daki takım sayısı 8’e çıktı.



1963-64 sezonundan sonra bir ilk yaşanıyor. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor’lu lig bir anda İstanbul Ligi'ne dönüştü.



İstanbul takımları adına avantajlı bir durum. Deplasman masrafından büyük ölçüde kurtuldular. 36 maçın 25’i İstanbul’da oynanacak.



Fakat bir başka sorun da federasyonu zorlayacak gibi. İstanbulspor ve Ümraniyespor’un maçlarının nerede oynanacağı belirsiz. Her iki takımın sahalarının UEFA kriterlerine uygun olmadığı biliniyor. Karagümrük, Olimpiyat Stadı’nda maçlarını oynuyor. İstanbulspor da Olimpiyat Stadı’nı kullanabilir. Ümraniye için nasıl bir çıkış yolu bulunacak? Belki dönüşümlü olarak öteki statlar devreye alınabilir.

