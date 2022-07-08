Yeni başkan Büyükekşi, futbolun içinden gelen, sorunları yakından bilen bir isim.
Kulüplerin taleplerini karşılamak adına yoğun bir çalışma içerisinde.
Kaybolan adalet duygusunu yerleştirmeye çalışıyor. Bu nedenle, “güven, adalet, eşitlik, şeffaflık” diyor.
Bilindiği gibi, başkanlığa seçildikten 3 gün sonra yabancı kuralı, harcama limitleri ve maçların naklen yayınlanması sorununu çözmüştü.
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezon öncesi de dikkat çeken mesajlar verdi.
Başkan Büyükekşi, “topu sürekli oyunda tutuyor” anlayacağınız. Zamanı iyi kullanmasının yanı sıra hızını da hiç düşürmüyor.
Önümüzdeki sezon birçok değişikliği duyuran Başkan Büyükekşi’nin en önemli kararlarından birisi de “her kurulda kadın üyenin” bulunacak olmasıydı.
Büyükekşi’nin açıkladığı kararlar şöyle:
-Taraftara deplasman yasağı kalktı.
-Hakem atamaları yapay zeka ile yapılacak.
-Hakemlere liderlik, vücut dili kullanma, stres altında karar verme, hızlı karar verme eğitimi verilecek.
-Tüm kurul üyeleri hakemler dahil mal beyanı verecek.
-Sahadaki hakemler artık VAR’da görev alamayacak. VAR hakemliği ayrı olacak.
-Rezerv lig kurulacak. A takımda yer alamayan yabancı oyuncular bu takımda oynayabilecek.
-Gözlemci sayısı 2 olacak. Biri sahada diğeri Riva’da yayın odasında görev yapacak.
-14 yabancı kuralına ek olarak Süper Lig takımları 21 yaş altı 10 kez milli olan 3 yabancı oyuncu transfer yapabilecek.
-Tüm kurullarda mutlak bir kadın üye olacak. Akademisyen, hukukçu toplumun tanıdığı isimler görev alacak.
REZERV LİG TARTIŞMASI
Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi’nin aldığı kararlar olumlu karşılandı.
Ancak, rezerv lig tartışması sürüyor. Bazı kulüpler “bu lig gereksiz, zaten ona benzer bir lig var. Üstelik büyük masraf…” diyerek itiraz ettiler.
Hatta bu ligde yer almayacağını açıklayan kulüpler de oldu.
Bakalım yeni başkan karşısına çıkan ilk ciddi sorunu nasıl çözecek?
Bir başka yakınma ise, maçların gün ve saatlerinin çok geç açıklanması. Özellikle yaz döneminde en büyük sıkıntı otel ve uçak rezervasyonları. Kulüplerin beklentisi, en az 5 hafta önce maç günleri belli olursa rezervasyon sıkıntısı yaşanmaz. Tatil sezonuna denk gelen ağustos ve eylül ayları ciddi sorun. Antalya, Alanya, Hatay, İstanbul gibi kentlerde otel bulmak oldukça güç.
Bir başka sorun ise Rezerv lig maçlarının nerede ve hangi gün oynanacağı.
Bu konudaki beklenti ise bir gün sonra oynanması.
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