Futbol Federasyonu gece yarısı apar-topar bir açıklama yaptı. Milli Takım'ın Galler yenilgisinin hemen ardından yapılan açıklama çok manidardı.

Konu yabancı futbolcularla ilgiliydi. Federasyonun aldığı karar neden gece yarısı yapıldı sorusu ister istemez kuşkuları da beraberinde getiriyor. Bilindiği gibi, bir süre önce Futbol Federasyonu konuyla ilgili aldığı kararı açıklamış, bunun üzerine Kulüpler Birliği tepki göstermişti. Ardından yapılan ortak toplantıda konu bir kez daha ele alınmış ve kulüplerin taleplerinin değerlendirileceği söylenmişti. Kulüpler kendi lehlerine bir karar beklerken, tam tersi ve üstelik yangından mal kaçırırcasına gece yarısı operasyonu ile yabancı oyuncu kuralının nasıl olacağını “şaşkınlıkla” öğrenmiş oldular.

Federasyonun aldığı karara göre 8+6 şeklinde olması istenen yabancı kuralı, önümüzdeki sezon uygulanacak. Kurala göre, takımlar aynı anda sahada 8 yabancı oyuncu ile mücadele edecekler. 6 yabancı oyuncu ise yedek kulübesinde oturacak.

Kulüplerin bu karara tepki göstermesinin temel nedeni, sözleşmesi süren oyuncuların yedek beklemesinin ekonomik bir yük olacağı şeklinde. Para verdikleri futbolcuları oynatmak yerine yedek bekletmelerinin ciddi bir sıkıntı yaratacağı ortada.

Federasyonun açıklaması sonrası konuştuğumuz bazı kulüp yetkililerinin düşünceleri, “bu karar tüm kulüpleri biraz daha batağa batırır” şeklinde.

Federasyonun aldığı kararda Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de etkisi olduğu biliniyor. Güneş hocanın, yerli oyuncu bulmakta zorlandığını öne sürerek yabancı oyuncu sayısının düşürülmesini zaman zaman dile getirdiğini biliyoruz.

Şenol Güneş kendine göre haklı olabilir.

Ancak kulüpler altyapı konusunda çok dertli. Çalışacak sahaların olmayışından tutun da yeterli antrenör bulamadıklarına kadar birçok sorunu dile getiriyorlar. Hatta bu sorunu çözmek için bir değil birkaç sahanın yanı sıra teknik donanımlı tesislerin olması gerektiğinin altını çizerek.

Bunun için Avrupa kulüplerinin neler yaptığı da biliniyor. 100 dönümlük araziler üzerine kurulan tesislerle başlamak işin başlangıcı. Bu konuyu çok detaylı incelemekte yarar var.

Yapılması gerekenleri yerine getirmeden, oyuncu yetişmiyor yakınması ne kadar doğru? Bırakın Anadolu Kulüplerini, 3 büyüklerin altyapı için kaç sahası var?

Avrupa Şampiyonası bittikten sonra ya da Milli Takımımızın İsviçre maçı sonrası futbolda sıcak günler yaşayacağımız ortada. Kulüplerin, “şu turnuva bitsin, ondan sonra konuşacağız” demelerinden bunu anlıyoruz.

Gündeme gelecek konular aslında biliniyor. Harcama limitleri ve yayıncı kuruluş ile yaşanan sorunlar el yakacak gibi..

En azından açıklanan harcama limitleri için bir örnek vermek gerekirse; Beşiktaş Kulübü’ne verilen harcama limitinin şu an eldeki oyuncuların giderini karşıladığını görüyoruz. Peki, Beşiktaş nasıl transfer yapacak?

Sorun da çok sorular da. Görünen sistemin sorgulanması ve çözüm bulunması futbolun geleceği adına ACİL’dir.

TRT’Yİ BEIN SPORTS ŞİKAYET ETTİ

Türkiye – Galler karşılaşması oynanırken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e gelen telefon bir anda ortalığı gerdi. Telefondaki UEFA yetkilisi İbrahim Eren’e “maçları şifresiz yayınlamayın” diyordu. Avrupa Şampiyonası maçlarını yayınlayan TRT, yalnız Türkiye’nin değil diğer ülkelerin karşılaşmalarını da ekrana getiriyor.

Orta-Doğu ülkelerinde yayın hakkını elinde bulunduran Katarlı şirket beIN SPORTS, TRT'nin şifresiz yayınından rahatsız olunca şikayet ediyor. Genel Müdür Eren, mali yaptırım karşısında “şifre koyun” talimatı veriyor.

TRT’nin Katarlı şirketle daha önce de sıkıntı yaşadığı biliniyor. Karşılaşmaların özet görüntüleri yayınlanırken 10 saniye fazla gösterim sorun olmuştu. Saniye hesabı yapılarak fazladan para istenmesinin üstüne, UEFA’ya yapılan şikayet TRT yönetimini rahatsız etti.