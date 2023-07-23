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        Haberler Futbol Süper Lig İbrahim Yıldız yazdı: Federasyon'un önünde dört dosya var - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Federasyon'un önünde dört dosya var

        Kulüpler Birliği Vakfı hafta içinde bir araya gelirken toplantıda önemli gündem maddeleri masaya yatırıldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, kulüplerin Federasyon'dan taleplerini yazarken Federasyon'un masasında dört önemli dosya olduğunu belirtti

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 09:42
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        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
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        Futbolda maçların başlamasına az bir süre kaldı.

        Taraftarlar heyecanla sezon açılışını beklerken, kulüp yöneticileri had safhaya ulaşan parasızlığa çare arıyorlar.

        Süper Lig kulüpleri başta dövizin yukarıya doğru tırmanması sonucu gelir-gider dengesini bir türlü tutturamıyor.

        Artan maliyetlerin altından kalkmak için farklı arayışlar içerisindeler.

        Bilindiği gibi kulüplerin en büyük geliri naklen yayınlardan gelen para.

        Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor dışında kalan kulüpler naklen yayından aldıkları parayla işi götürmeye çalışıyorlar.

        2016 yılında yapılan ihale 500 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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        Ancak, dönemin Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşun talepleri doğrultusunda indirimleri kabul edince, bugün bu rakam 100 milyon dolara indi.

        5 yıl içerisinde yüzde 80'lere düşen yayın geliri doğal olarak kulüplerin elini kolunu bağladı.

        Federasyonun payı çıkınca, kalan 80-90 milyon dolar kulüplere dağıtılacak.

        ŞAMPİYONLUK PRİMİ EŞİT DAĞITILSIN

        Süper Lig kulüplerinden oluşan Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında gündem doğal olarak içinden çıkılmaz hale gelen mali durum.

        Geçen perşembe günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında, bu kez şampiyonluk primi konusu tartışıldı.

        Süper Lig'de şampiyon olan takımlara verilen şampiyonluk payının 20 kulübe eşit olarak dağıtılması istendi.

        Anadolu kulüplerinin başını çektiği önerinin kabul edilmesi durumunda kulüp başına 11'er milyon TL ödeme yapılacak.

        Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu teklifi kabul ederken Galatasaray karşı çıktı.

        Konuyla ilgili olarak, Antalyaspor, İstanbulspor, Sivasspor, Konyaspor, Karagümrük ve Kasımpaşa Futbol Federasyonu'na resmi başvuru da bulundular.

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        KULÜPLERİN FEDERASYON'DAN BEKLENTİSİ

        Süper Lig fikstürünün çekilişinde bir konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüplerin ekonomik çıkmazda olduğunu üzerine basarak dile getirdi.

        Bu nedenle, federasyondan acil olarak beklentilerini de açıkladı.

        Kulüplerin 4 başlıkta toplanan talepleri şöyle:

        Yayıncı kuruluşla yeniden görüşülerek arttırma gidilmesi.

        Passolig ihalesinin yenilenmesi.

        Yabancı kuralı için 5 yıllık bir karar alınması.

        Şampiyonluk priminin 20 kulübe eşit dağıtılması.

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