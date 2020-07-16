Futbol federasyonu sıkıntılı bir süreç yaşıyor.
Liglerin başlama tarihi ile başlayan ardından yayıncı kuruluşla süren pazarlık kulüpler ile federasyonu karşı karşıya getirmişti.
Yabancı oyuncu kararının tepki çekmesi hatta Kasımpaşa ve Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na başvurusu sıkıntıları daha da tırmandırdı.
Federasyonun masasına gelecek yeni talep ise sorunları biraz daha derinleştirecek.
Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği'ne başvurarak bu sezon Süper Lig'den düşmenin kaldırılmasını talep etti.
Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar kulüpleri maddi ve manevi olarak etkilemişti.
3 aylık bir aradan sonra başlayan maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Kulüpler ciddi oranda gelir kaybı yaşıyorlar. Yeni sezonda maçların seyircisiz oynanma ihtimali şimdilik çok yüksek.
Kulüplerin ortak görüşü bu süreçte yaşanılanlar herkesi olumsuz yönde etkiledi. Takımlar motivasyon olarak gerçek güçlerini ortaya koyamadılar. İstenilen performans gösterilmedi.
Bir anlamda haksız bir rekabet söz konusuydu.
Ne şampiyon olan ne de düşenler gerçek anlamda bu sonucu hak ettiklerini düşünmüyorlar şüphesiz.
Tüm bunların yanında düşme tehlikesi olmayan Kasımpaşa'nın bu teklifi yapması tüm kulüpler tarafından takdirle karşılandı.
Birinci ligden gelecek 3 takımla 21 takımlı bir Süper Lig'in yayıncı kuruluşun da lehine olacağı varsayılabilir.
Üstelik Avrupa'nın birçok ülkesinde 21 takımlı ligler söz konusu.
Kasımpaşa'nın Kulüpler Birliği'nde gündeme gelmesini istediği düşmenin kaldırılması talebi çok ses getirecek şüphesiz.
Konuyla ilgili olarak Denizlispor ile Konyaspor da federasyona resmi başvuruda bulundu.
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