İbrahim Yıldız yazdı: Derbi öncesi moral

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Beşiktaş, Konyaspor’u Salih ve Cenk’in golleri ile yenerek kupada yarı finale kaldı.

Siyah-Beyazlılar ligde 3.lük mücadelesi yanı sıra Kupa iddiasını da sürdürüyor. Portekizli teknik adam Santos’un oyun planı beğenilmiyor. Takımın daha çok savunmada kaldığı, topu rakibe bırakıp kontra toplarla pozisyon aradığı biliniyor.

Konyaspor karşılaşması bir anlamda hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinin de provası niteliğini taşıyordu. Santos, forvet hattını kurarken Cenk ilk kez 11’de yoktu. Yeni transfer Muci kanatta yer aldı. Gedson, Salih, Al-Musrati’den oluşan orta saha iyi bir performans gösterdi. Gedson cezalı olduğu için hafta sonu sahada yer almayacak. Teknik direktör Santos, Gedson’un yerine büyük olasılıkla Muci’yi oynatacak. Bu oyuncu merkezden rakip kaleye gitmeyi seviyor. Tekniği harika. Uzaktan şut atma özelliği var. Konyaspor karşısında atılan ilk golde Muci’nin şutu sonrası geldi.

Savunma hattında Svensson, Necip, Colley, Masuaku değişmez 4’lü olarak uyumluydular. Özellikle Necip her zaman olduğu gibi tam bir görev adamı. Kupa maçında kale çizgisinden çıkardığı top tam da Necip'lik bir hareketti. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamen Beşiktaş’ın üstünlüğü altında geçti. Rakip takımın tek pozisyonu vardı. Golcü Semih çok çalışmasına karşın istediği golü atamadı. Girdiği iki pozisyonu değerlendiremedi. Beşiktaş, pas hatalarını gidermek zorunda. Basit hatalar yaptılar.

Konyaspor, maçın ikinci yarısı oyunu önde kurdu. Karşılaşma tempo kazanınca zevkli bir oyun izledik. 2-0’dan sonra gol arayan, Beşiktaş’ın üzerine gelen son bölümde baskı kuran Konyaspor tehlikeli oldu. Siyah-Beyazlıların savunması zor anlar yaşadı. Yine de Konyaspor karşısında gol yemeyişleri dikkat çekiyor. Son maçlara bakıldığında bir seri yakaladıkları gerçeği var. Derbi öncesi alınan galibiyet büyük moral oldu elbette. Ancak, rakip baskısına karşılık vermek için farklı bir senaryoya gereksinim olduğu ortada. Ligde ki maçlara oranla Konyaspor karşısında daha ofansif oynayan bir Beşiktaş izledik. Rakip kaleye yakın oynama isteği ve tempo taraftarı mutlu etti. Kenarlar daha iyi çalışırsa, istenilen sonuçları almaları mümkün.

Galatasaray maçı zor bir maç. Bu oyunun üzerine çıkmak zorundalar. Gedson’un olmayışı büyük eksiklik. Ancak, derbi maçların havası her zaman farklı olmuştur. En büyük soru Beşiktaş direnç gösterebilecek mi? Mental ve fiziksel olarak iyi gününde olan takım amacına daha rahat ulaşabilir.