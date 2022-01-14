Beşiktaş-Gaziantep karşılaşması hüzünlü başladı. Trafik kazasında kaybettiğimiz genç oyuncu Ahmet Çalık, spor severleri olduğu gibi futbolcu arkadaşlarını da derinden etkilemişti.
Karşılaşmanın 6. dakikasında oyun durdu. Çalık’ın sırt numarası 6’ydı. Oyuncular ve izleyiciler bir dakika süresince alkışlarla Ahmet Çalık’ı andılar, sevgilerini gösterdiler.
Karşılaşmanın zorluk derecesi yüksekti. Ligde iyi top oynayan Gaziantep'le oynamak her takım adına güç bir maçtır. Beşiktaş bu bilinçle karşılaşmaya başladı. Takım olarak inanmışlardı. İyi mücadele ettiler. Oyun olarak istenilen düzeyde değillerdi. Tempoyu yükseltemediler. Teknik becerilerini gösteremediler. Daha çok rakibin boşluklarını değerlendirmek istediler.
Gaziantep de Beşiktaş gibi oyunda yoktu. Önde baskı kuramadılar. Savunma ağırlıklı bir anlayışla sahaya çıkmışlardı. 5 kişilik savunmanın önüne 4 kişi daha dizmişlerdi. 9 kişilik defansın amacı gol yemeden pozisyon bulmaktı. Eksik kadroları belki bu oyun şablonunu dayatmış olabilir. Yine de iyi top oynayan bir ekibin daha dirençli olmasını bekledik. İstenilen performansı gösteremediler.
Beşiktaş bu kalabalık savunma arasında gerçekten kayboldu. Çok zorlandı. İki takımın üstünlük kuramadığı bir karşılaşma izledik. Beşiktaş seyirci desteği ile zaman zaman rakibine zor anlar yaşattı. Ancak bu çaba golü getirecek pozisyonları yaratmadı.
Zorlukların yaşandığı, savunma kilidinin açılamadığı bir anda ortaya golcü Batshuayi çıktı. Gaziantep karşısında bir santraforun neler yapacağını da gösterdi. Sürekli oyunun içerisindeydi. Rakip savunma ile ciddi anlamda mücadele etti. Attığı gol tam da bir golcü vuruşuydu.
Batshuayi ortaya koyduğu performansını golle süslemesini bildi.
Beşiktaş taraftarı Önder hocayı seviyor. Astıkları pankartlarla bunu kanıtladılar. Özkaynak düzenini sahaya yansıtan Önder hoca, galibiyetle moral buldu. Seyircinin de güveninin boşa olmadığını bir kez daha kanıtladı.
Siyah-Beyazlılar, zor maçı kazanarak gelecek maçlar adına büyük moral kazandı. Eksik oyuncuların dönmesiyle birlikte, daha farklı bir oyun izleyeceğimiz ortada…
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