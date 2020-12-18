Fenerbahçe ligde beklenilen iyi futbolu bir türlü sahaya yansıtamayınca eleştirilerin hedefi oldu. Kötü geçen iki sezon sonrası, yapılan transferler taraftara büyük umut vermişti. Ne var ki sezonun ilerleyen haftalarında takımda bir düşüş yaşandı.

Böyle olunca, ister istemez “şampiyonluk yine mi hayal…” sorusu gündeme geldi.

Aslında; şimdi yorum yapmak, gelecekle ilgili öngörüde bulunmak için çok erken olduğu bir gerçek.

Sezon başına döndüğümüzde yaşanılanların çok yıpratıcı olduğunu söylemek durumundayız.

Nedenine gelince; harcama limitlerinden ötürü takımın transfer yapması mümkün gözükmüyordu. Salgın nedeniyle öteki takımlarda olduğu gibi gelirler neredeyse dibe vurmuştu. Buna rağmen, Ali Koç ve yönetici arkadaşları çok çalışarak, öncelikle limit sorununu hallettiler. Mali tabloyu olabilir hale getirdiler.

Bunun sonucunda istenilen ya da bütçe oranında birçok oyuncu transfer edildi. Hatta, “transferin şampiyonu“ diye gazete manşetlerini süsledi.

Ali Koç, öncelikle sportif direktörlüğe eski futbolcusu Emre Belözoğlu’nu getirdi. Transferin belirleyici ismi olmuştu Emre.

Spor dünyasının içinde yer alan herkes tartışmasız bu görevlendirmeye olumlu yaklaştı.

Ardından başarılı bir teknik direktörlük sınavı veren takımın eski oyuncusu Erol Bulut teknik sorumlu olarak imzayı attı.

Emre ve Erol’un Sarı-Lacivertli kulübe kazandırılması taraflı tarafsız birçok kişi tarafından olumlu bulundu. Hatta olması gereken girişim diye takdir gördü.

Eski futbolcular Volkan, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı ve Selçuk da teknik ekibe katılınca “bu iş olacak” denildi.

Yıllardır takımda görev yapan Volkan Ballı da bu ekibin en tecrübelisi olarak bu fotoğrafa girdi.

Sezonun iyi başlaması, yeni transferlerin performansı yüzleri güldürmeye yetti.

Fakat son haftalarda yaşanılan gelişmeler ister istemez kaygıların artmasına neden oldu.

Takımın iyi futbol oynamayışı, sahasında arka arkaya yenilmesi, gol yollarında zorlanması, bazı maçları çok güç kazanması hatta kupa maçında alt ligden bir takıma karşı bocalaması moralleri bozdu.

ALİ KOÇ HEDEFE KONULDU

Her şeyin iyi olduğunu söyleyenler bir anda ağız birliği yaparak tek hedef olarak başkan Ali Koç’u eleştirmeye başladılar.

İşte anlaşılması zor bir durum da burasıydı.

Bir algı operasyonu ile karşı karşıya kalan Ali Koç, yine de soğukkanlı duruşunu sürdürerek sessiz kalmayı yeğledi.

Bence doğrusunu yapıyor.

İşin henüz çok başındayız. 40 maçlık maç periyotu neler gösterir şimdiden kestirmek güç.

Dünyanın hiçbir ülkesinde takım kötü oynuyor diye başkanlar eleştirilmezken, ülkemizde tam tersini yaşıyoruz.

Elbette bir sorun olduğu ortada. Biz de zaman zaman kötü oyunu eleştiriyoruz. Ancak ne istenirse yapan, 20’ye yakın oyuncuyu transfer eden, alacakları aksatmadan ödeyen başkan Ali Koç ve yöneticiler daha ne yapabilirler?

TEKNİK KADRO SORUNU ÇÖZMELİ

İşi çözmesi gereken, Emre başta olmak üzere Erol Bulut ve ekibidir.

Tek tek oyuncular üzerinden eleştiri yapmak yersiz. Takım bütünlüğü ve mücadele hırsını sahadakilerden beklemek kadar doğal ne olabilir?

Sorun çok açık. Futboldan biraz anlayanların bile gördüğünü elbette teknik ekip de görüyordur. Savunmada sıkıntı olduğu ortada. İki stopere ihtiyaç var. Belki bir de forvet. Gerisi bu takımı kuran ve çalıştıranlardadır.

Erol Bulut’un yetersiz olduğunu söylemek elbette bu durumda kolaycılık.

Şunu da belirtmek de yarar var. Takım içinde ve dışında bir liderlik sorunu olduğu ortada. Oyuncular arasında gruplaşmalar olduğu çok gerçekçi değil. Profesyonellikte bunların aşıldığını düşünüyoruz.

Motivasyon eksikliğinden söz edilebilir.

Her şeye karşın iyi bir takıma sahip olan Fenerbahçe’nin bu sorunları aşacağını söyleyebiliriz.

Yeter ki suçlamalara, algı operasyonlarına prim vermeden “gerçek bir Fenerbahçeli“ gibi sahada mücadele etsinler…