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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız yazdı: Al-Musrati'den büyük özür! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Al-Musrati'den büyük özür!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 23:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:50
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        "Al-Musrati'den büyük özür!"
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        Sezonu kupa şampiyonluğu ile bitiren Beşiktaş, taraftarına büyük sevinç yaşatırken adına yakışır bir oyun sergiledi.

        Değişen teknik direktörler, farklı oyun anlayışları oyuncuları kafasını fazlasıyla karıştırmıştı. Buna rağmen ligde hiçbir iddiası olmayan tek hedef kupa olan bir sezonu mutlu olarak tamamlamayı başardılar.

        Serdar Topraktepe’nin hakkını vermek gerekir. Takımı toparladı. İyi oyunun yanı sıra takım olmayı aşıladı oyuncularına. Altyapıdan gelen teknik adam Serdar Topraktepe kötü giden süreci harika bitirmeyi başaran isim oldu.

        Final maçına çıkarken rakibi Trabzonspor’un daha avantajlı olduğu öngörülüyordu. Sezonun bütününe bakıldığında Bordo-Mavililerin daha iyi oynadığı bir gerçekti. Ancak, final maçlarının havası da, atmosferi de farklı oluyor. Stadı dolduran taraftarlar heyecanlı bir maç izlediler. 60 binin üzerinde bir seyirci topluluğu son ana kadar takımlarını yalnız bırakmadı. Kazanmayı daha çok isteyen Beşiktaşlı oyuncular son ana kadar dikkatliydiler. Disiplinden kopmadan, taktiklerini uyguladılar.

        Karşılaşmanın hemen başında gelen gol Onuachu’nun bireysel çabası ile gerçekleşti. Golün ardından oyundan düşen Trabzonspor oldu. Galibiyet sarhoşluğu pahalıya mal oldu. İlk yarı topla daha çok oynayan, pozisyon arayan, rakibi zorlayan Siyah-Beyazlılar ilk yarının son dakikasında gelen penaltı golüyle beklenen golü attı.

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        İkinci yarının hemen başında Salih’in attığı golün yaratıcısı Muleka oldu. Harika bir pas attı. Salih’in kafa vuruşuna kaleci Uğurcan’ın yapacağı hiçbir şey yoktu. Golün ardından Trabzonspor, ilk yarıya oranla daha istekliydi. Maçı uzatmaya götürmek için çaba gösterdiler. Yapılan değişiklikler takıma enerji kattı. Beşiktaş’ın bocaladığı anlar oldu. Pepe’nin golü karşılaşmanın uzatmaya gideceği düşüncesini güçlendirdi.

        Fakat, bu kez sahneye çıkan isim Al-Musrati oldu. Ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla takımına kupayı getiren golü attı. Dakikalar 90+4’ü gösteriyordu. Hakem 5 dakikalık uzatmayı 10 dakikaya kadar çıkardı. Bu kadar uzatma elbette yadırgandı. Hatta, kenar yönetimi tepki gösterdi. Serdar Topraktepe itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

        Al-Musrati, geldiğinden bu yana en önemli işi yaptı. İyi oynadı. Bir pas hatası dışında görevini hakkıyla yapan oyunculardan birisiydi. Attığı gol kendisi ile ilgili eleştirileri yok etti bir anlamda. Al-Musrati bu golle kupanın kazanılmasında büyük rol oynayarak kendini affettirdi.

        Salih, Necip, Masuaku, Svensson ve Gedson maçta öne çıkan isimlerdi. Beşiktaş, takım olarak daha iyi hazırlanmıştı. Kazanma bilinci yüksekti. Taraftar alınan Kupa ile sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşadı.

        Başkan Hasan Arat yönetimi kupa zaferi ile sezona daha umutla bakacak. Takımın büyük bir revizyona ihtiyacı olduğu bir gerçek. Kupa şampiyonluğu gelecek adına büyük bir ivme olacaktır.

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