Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ya da “Futbolun Nihat abisi” bir süre önce maçların yayınlanması için ocak-şubat aylarında yeni ihalenin yapılacağını duyurmuştu.

Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde konuyla ilgili bir gelişme henüz yaşanmadı.

Kulüpler Birliği Vakfı bu belirsizlik karşısında bir adım attı. Şu anda maçları yayınlayan beIN Sports yöneticilerine, ihale için ne düşündüklerini sordu. Yeniden ihaleye girip girmeyecekleri ve gireceklerse nasıl bir teklif vereceklerini bilmek istiyorlardı.

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada herhangi bir rakam söylenmediği yalnızca niyetlerini öğrenmek istedikleri vurgulandı.

Yayıncı kuruluştan şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Katarlı şirketin devam yönünde bir istekleri olduğu biliniyor. Ancak rakamlar konusunda bir bilgi yok. Aynı şekilde mi, yoksa yeni bir teklif mi sunulacak, bilen yok.

Bunun yanı sıra bir başka şirketin ihaleye başvurmadığını da görüyoruz.

Bu belirsizliğin temel nedeni, Süper Lig’in kalite sorunu olarak ortaya çıkıyor. Yayıncı kuruluşun baştan beri öne sürdüğü kalite ve başka ülkelere pazarlama sıkıntısı, ihaleye ilgisizliğinde en önemli nedeni.

Bilindiği gibi, yayın geliri kulüplerin en önemli gelir kaynağı. Özellikle Anadolu kulüpleri bu gelire umut bağlamış durumda.

Bugün birçok kulübün mali sıkıntı içerisinde olduğu acı bir gerçek. Hatta bazıları oyuncu maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Birkaç aydır maaş veremeyen kulüplerin olduğunu bilmeyen yok.

Beklenti, bir an önce yayın ihalesinin sonuçlanması. Bu nedenle gözler öncelikle Katarlı şirkette. Onların alacağı tavır süreci de belirleyecek.

Belki de yeni arayışlar gündeme gelecek. Şu ana kadar bir gelişmenin olmaması doğal olarak merak konusu.

Daha önce gündeme gelen TRT-Turkcell-Telekom birlikteliği yeniden bir organizasyon olarak ortaya çıkar mı?

Ya da başka bir yayıncı kuruluş ihaleye girer mi?

Şimdilik bu soruların yanıtını kimse bilmiyor.

Bilinen tek şey, belirsizlik.