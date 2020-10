Sivasspor, İspanyol Villarreal'e deplasmanda 3 gol atmasına rağmen yenilmekten kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Sivasspor adına çok önemliydi. Grubun en iyi takımına karşı oynadılar. Rakiplerinin tecrübesi ve kadro zenginliği bir gerçek. Buna rağmen zaman, zaman çok iyi oynayan bir Sivasspor izledik.

Karşılaşmaya kötü başlayan Kırmızı-Beyazlılar arka arkaya yedikleri gollerle bir anda şaşkına döndüler. Kısa süren bu durumu uzun toplarla gidermesini bildiler. İlk yarıyı 2-2 bitirmesini başardılar. İlk 45 dakikanın son 20 dakikası harika bir Sivasspor izledik. Rakibe üstünlüğünü kabul ettirdi. İyi top çevirdiler.

Samassa’nın kurtardığı penaltı oyunculara özgüven verdi. Sakat oyuncularının olması kendileri adına büyük eksiklikti. Sağ bek, sol bek sakatlıklarından ötürü kadroda yoktu.

İkinci yarının başında yenilen gol yine hesapları alt üst etti. Gradel’in frikikten attığı gol gecenin en güzel golüydü şüphesiz. 3-3’lük beraberlik umutlandırdı takımımızı.

74 ve 77’de yenilen iki gol tamamen savunma hatasından kaynaklandı. Kısa alanda topu kaptırmaları, savunma arkasına adam kaçırma skorun artmasına neden oldu.

Skora rağmen, Sivasspor ezilmeden son ana kadar mücadele etti.

Savunma daha dikkatli olsa puan alabilirlerdi. Hücuma çıkarken kaptırılan toplar dikkat çekti.

Güzel bir maç ve tempolu bir oyun vardı. Bu tür üst düzey karşılaşmalar hata affetmiyor. Üstelik rakip Avrupa kupalarında oldukça tecrübeli olunca daha fazla dikkat gerektiriyor.

Rıza Çalımbay çalıştırdığı takımlara iyi savunma yaptırmasıyla biliniyor. Çalımbay’ın adam adama taktiğini oyuncular tam anlamıyla yerine getiremediler. Kendisinin de vurguladığı gibi eksik oyuncular bunda etken oldu.

Her şeye rağmen oynanan oyun sonuç ne olursa olsun başarılıydı. Her an gol atabilecek bir görüntüleri vardı. Bulundukları gurupta ikincilik şansları yüksek.

Sonuçta tecrübe, kalite skoru belirliyor. Sivasspor uzun süre sonra Avrupa’da iddialı olmak istiyor. Bunu yapabilecek kapasiteleri var.

Karşılarında sistemi oturmuş, ayağa çok iyi pas yapan bir takım vardı. Yenilgiden alınacak mutlak dersler olacaktır. Şurası bir gerçek ki, skora bakıp yorum yapmak yanlış olur. Sivas iyi bir mücadele sergiledi. Savunma hataları olmasa bir başarı öyküsü anlatmak mümkün olacaktı.