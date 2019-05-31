Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne geldikten sonra üçüncü maçı da galibiyetle kapatan Şenol Güneş’in takımı umut verdi…

2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmak hedefi ile yola çıkan Milliler, Yunanistan ile oynadıkları hazırlık “dostluk” karşılaşmasını kazanırken ilkleri de yaşattı…

Nazım, Uğurcan, Umut ve Güven gibi genç oyuncular ilk kez milli formayı giydiler…

Şenol hoca eleme grubunda Fransa ve İzlanda maçları öncesi oyuncularını görmek istiyordu. Bu nedenle Yunanistan ve Özbekistan karşılaşmaları önemliydi. Geniş bir kadro ile kampa giren Milli Takım, komşu Yunanistan’ı yenerken zaman zaman iyi bir oyun sergiledi. İlk yarısı daha organize ve tempolu geçen maçta oyunun başında gelen goller sonrası üstünlüğü kabul ettiren bir sistem izledik.

Orta alanın etkili oyunu kenarların oyuna katılması tam da Şenol Güneş’in oyun planına uygundu. İlk kez milli forma giyen Nazım ile Umut savunma yanlarının yanı sıra ofansif özelliklerini de gösterdiler. İleri çıkıp, etkili ortalar yaptılar…

İlk 45 dakika iki golün verdiği moralle top daha çok bizdeydi. Sakatlık endişesi nedeniyle fazla riske girmeyen futbolcular sıcak havaya rağmen hata yapmamaya özen gösterdiler…

Pazar akşamı yapılacak Özbekistan maçı sonrası ideal kadroyu oluşturacak Şenol Güneş’in hedefi Fransa şüphesiz. Son dünya şampiyonu karşısında alınacak puan ya da puanların önemi ortada. Maçın çok zor geçeceği de bir gerçek. Hızlı ve tempolu oynayan tecrübeli bir ekip Fransa. Etkili oyunculara sahipler. Konya’da daha uygun bir hava da yapılacak eleme mücadelesi ciddi bir sınav olacak…

SICAK VE NEM ETKİLEDİ

Antalya’nın sıcağı ve nemi doğal olarak futbolcuların performansını etkiledi. İkinci yarı bunu çok net olarak gördük. Çok sayıda oyuncu değişikliği akışı etkiledi mutlak. Yine de, Şenol Güneş kadroya çağırdığı her oyuncuyu test etmek amacındaydı. Gençleri ve tecrübeli oyuncuları harmanlayarak bir anlamda geleceği kurgulamak istiyor Şenol hoca.

Kazanma alışkanlığı yaşadığımız bir maçı geride bıraktık. Girenler çıkanları aratmadı. Belli bir uyum söz konusuydu. En önemlisi istekleri üst düzeydeydi. Sezon yorgunluğuna rağmen mücadeleden düşmediler.

SOL AYAKLI OYUNCULAR AVANTAJ

Bir başka ayrıntı ise sol ayaklı oyuncuların çokluğuydu. Şenol Güneş bu avantajı iyi kullanmak istiyor. Burak’ın olmadığı bir günde Cenk çok çaba göstermesine rağmen gol atamadı. Karşı karşıya kaldığı pozisyonları değerlendiremedi…

Bir başka dikkat çeken not ise, orta alanın oyunda ki ağırlığıydı. Savunmayı bozmayan Şenol Güneş, orta alanda ki oyuncularını denedi. Özbekistan maçı sonrası ideal kadro oluşturulacak…

Yunanistan maçını tek başına hazırlık maçı olarak görmemek lazım. Bir anlam da dostluk karşılaşmasıydı. Her iki takım oyuncularının futbol oynama isteği, kasıtlı hareketlerden kaçınmaları iki ülke arasında ki sıcak bir ilişki kurulma adına önemliydi…

GENÇLER ÇOK İYİYDİ

Genç oyuncuların futbolu yadırganmadı. Aksine yıllardır bu formayı giyiyormuş gibi görevlerini yaptılar. Yardımlaşma ve hata yapmama isteği kazanma bilincinin üst düzeye taşınmasında ki en önemli ayrıntıydı…

Şenol Güneş için şanslı diyebiliriz. İyi bir kadro var. Oldukça geniş bir ekip. Son yıllarda bu denli iyi oyunculara sahip olmamıştık. Bu güzel ortamı iyi değerlendireceğimiz umudu herkes için geçerli…

Özbekistan karşılaşmasında kadro da ki diğer oyuncuları izleyeceğiz. Fransa ve İzlanda maçlarında kazanma alışkanlığımızın devam etmesi en büyük dileğimiz…