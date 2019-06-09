Son Dünya Şampiyonu onlardı…

Grubun tartışmasız favorisiydiler…

Yıldız oyuncuları saymakla bitmez…

Pavard, Varane, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann’dan oluşan rüya bir takıma sahipler…

Kaliteleri ortada…

Üstelik tarihimizde hiç yenememişiz. Son maçımızı 10 yıl önce oynamış ve kaybetmişiz…

İşte böyle bir rakip ve istatistik üstünlüğü olan bir takımla oynamak ister istemez herkesi korkuttu. Bir tek Şenol Güneş umutluydu. “Biz sonuç ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız” diyordu…

Öyle de oldu. Milli Takım kendi oyununu oynadı. Oynamak ne kelime, muhteşem bir skora imza atan harika bir sistemle üstünlüğünü 90 dakika kabul ettirdi son dünya şampiyonu Fransa’ya.

Şampiyonluklar yaşayan Fransa’nın efsane futbolcusu, şimdiki teknik direktörü Deschamps bile şaşırdı bu oyuna…

Yaptığı değişiklikler de bir sonuç vermedi. Pozisyon bulamadılar. Şut atamadılar. Kaleci Mert’i zorlayacak tek bir atak yapamadılar…

Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi başlayan iki maçını kazanan Türkiye, Fransa galibiyeti ile 3’te 3 yaptı. Şimdi İzlanda deplasmanı var. Oradan alınacak bir galibiyet Avrupa Şampiyonası biletini almamızı çok kolaylaştıracak…

ŞENOL GÜNEŞ’İN HAKKINI VERELİM

Fransa karşılaşmasının analizinden önce Şenol Güneş’ten söz etmek gerekir. Türkiye tarihinde ilk kez dünya 3.'sü olurken takımın başında Şenol Güneş vardı. Bu başarısına rağmen en çok eleştirilen teknik adam olmuştu. Ardından çalıştırdığı kulüp takımlarında elde ettiği başarılar bir yana futbolumuza kazandırdığı oyuncular saymakla bitmez. Çalıştığı her takımda genç oyuncuları ortaya çıkardı. Milli Takım'a kazandırdı. Bu özelliğinden hiç taviz vermedi. En son Beşiktaş’ta yine gençlerin önünü açtı. Onlara güvendi. Dorukhan, Güven parladılar Şenol Güneş’le birlikte. Onlar da şimdi Milli Takım formasını giyiyorlar…

Güneş hoca, Karadenizli inadı ve çalışkanlığı ile kendi bildiği yolda ilerledi. Eleştirilerin iyi tarafını bir ders gibi aldı. Kötü yanlarının üzerinde durmadı. Kendini sürekli geliştirdi. Okudu. Araştırdı. Yeni sistemleri denedi. Elinde ki kadroya göre en iyisini yapmaya çalıştı. Tüm yeniliklere açık oldu. Ekiple başarıya inadı…

Mücadele eden, koşan, egolarından sıyrılmış, paylaşmayı ilke edinmiş oyuncuları ön plana çıkardı. Başarıyı ortak bilinç olarak içselleştiren bir takım yarattı…

Fransa maçından önce iki resmi iki de hazırlık karşılaşmasında Şenol Güneş felsefesini gördük.

Milli Takım yeni bir anlayışla diriliş günlerini yakaladı. Önümüzdeki yıllar Türkiye adından daha sık söz ettirecektir. Avrupa Şampiyonası’na gideceğimiz kesinleşti bence. Asıl orada yapacaklarımız tüm dünyayı şaşırtacaktır…

İnanın yeter. Tıpkı Şenol Güneş gibi…

BURAK TARİHİ FARKI ENGELLEDİ

Karşılaşmanın ilk dakikasından son saniyesine kadar ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada. Öncelikle rakip ceza sahasında az topla buluşacaktı. Şut şansı verilmeyecek, savunma arkasına kaçmaları engellenecekti…

Merih ile Kaan ikilisi müthiş oynadılar. Savunmada hata yapmadılar. Üstelik kornerlerde, duran toplarda rakip ceza alanı içindeydiler. Kaan’ın attığı golün pasını veren de Merih’ti.

İlk golün ortasını yapan Cengiz, ikinci golü atarak takımın rahatlamasını sağladı. Cengiz de iyi oynayanlardan birisiydi…

Aslında takım olarak müthiş bir mücadele ortaya koydu milliler. Zaman zaman ileri çıkışlarda top kayıpları olmasa Fransa nereye düştüğünü şaşıracaktı.

Burak Yılmaz, hiç ummadığı pozisyonlar buldu. Daha zorlarını gole çevirdi. Fransa kalecisi ile 3 kez karşı karşıya kaldı. İkisini kaleciye nişanladı. Birini dışarı attı. Burak’ı tanımasak bu nasıl golcü derdik. Vuruşlarının tamamı kötüydü. Bazen bu tür şanssızlar oluyor. Tarihi bir farkı önledi Burak. Fansızları altılık yapacaktık neredeyse…

Maçın özeti; dünya şampiyonu Fransa doğru dürüst bir pozisyon bulamadı. Oyun tuturamadılar. Belki de bizi hafife aldılar. Son şampiyon olmalarından dolayı…

Şenol Güneş, oyuncularına hata yapmamalarını söylemişti. Özellikle savunma bu direktife uydu. Çok koştular. Adam kovaladılar. Topu kenarlara taşıdılar. Her iki bek forvete yardım etti. Bir anlamda çağdaş futbolun sahaya yansımasıydı Fransa maçı.

Takım olarak güzel bir oyun ve muhteşem bir sonuç aldılar. Tebrikler hepinize, bayram içinde bayram yaşattınız hepimize…