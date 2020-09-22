Ekonomik sıkıntı elbette her işletmeyi, kurumu, holdingi derinden etkiliyor. Bu ortamdan spor kulüpleri de payına düşeni alıyor.

Bilindiği gibi, yıllardır hesapsız-kitapsız harcama yapan kulüpler ölçüyü kaçırınca borç batağının içine düştüler. Sonuç olarak, Türk futbolu sıkıntı ötesinde ciddi ekonomik kriz yaşıyor.

Devlet, sorunu çözmek adına Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği borçları bir düzene soktu. Vergi ve SSK gibi konularda elden geldiğince sıkıntı yaratmıyor.

Ancak kötü yönetimlerin bir bedeli de olmalı elbette.

Bunun için spor yasası bir an önce çıkmalı. Çıkmalı ki yöneticiler paraları diledikleri gibi harcamasınlar. Sorumlu olacaklarını bilsinler. Ona göre hareket etsinler.

Bu tür bir düzenleme olmadığı için, borcu yapan çekilmiş köşesine seyrediyor. Belki de kıs kıs gülerek…

Başarıyı, şampiyonluğu istemek herkesin hakkı. Bu yönde kadro kurmak, iddia ortaya koymak olması gereken bir olgu.

Ancak bunu yaparken kulübün mali bütçesi göz önüne alınmalı. Günü kurtarma adına gelecek heba edilmemeli…

DERS ALMIYORUZ

Ne yazık ki kulüplerimiz iyi yönetilmiyor. Bunu bir kez daha çok net olarak gördük. Geçmiş yönetimleri suçlayanlar, hala aynı kısır döngünün içerisindeler.

Bankalarla yapılan anlaşma, federasyonun denetimi, harcama limitleri (eksikleri olsa da) işi biraz daha disiplin altına almış durumda.

Tüm bunları biliyoruz. Futbol Federasyonu aynı hataların tekrarlanmaması için çaba gösteriyor gördüğümüz kadarıyla.

Fakat bugün gelinen noktada sorunların sürdüğü de bir gerçek.

Kulüplerin en büyük gelir kaynağı maç yayın gelirleri. Bir başka ikinci gelir seyirci. Üçüncüsü ise forma reklamları.

Mart ayında başlayan salgın nedeniyle seyirci gelirinin olmadığı bir süreç yaşanıyor.

Formaya alınan reklamlar ise eskiden olduğu gibi büyük paralar getirmiyor.

Covid 19 her kesimi derinden etkiledi. Şirketler, kurumlar, holdingler harcamalarını kısma yönüne gittiler. Kulüplerin forma reklamlarına çoğu gönülsüz. Ya da az ücret karşılığında reklamlarını vermek istiyorlar.

Kulüp yöneticileri de hiç yoktan iyidir düşüncesiyle, çok düşük tekliflere onay veriyorlar. Bazı rakamların çok komik olduğunu söylemeye gerek yok.

Ekonomik sıkıntı kendini derinden hissettirince, yapacak fazla bir şey olmadığı da ortada…

Gördüğümüz kadarıyla Kulüpler Birliği sürekli bir arayış içerisinde. Daha önce belirli oranda seyircili oynama konusunu gündeme getirmişlerdi.

Avrupa’nın bazı ülkelerinde maçlara kısıtlı da olsa seyirci alındığı biliniyor.

KAMU KURUMLARININ REKLAMLARI KULÜPLERİ RAHATLATIR

Fakat şimdi bir başka konu masada.

Haksız bir durum söz konusu. Bunu kabul etmek gerekir.

Nedir diye soracak olursanız, anlatalım.

Devletin kurumları, kuruluşları var. Hatta, TMSF’ye geçen şirketleri de sayarsak ciddi bir potansiyel söz konusu.

Bu kuruluşların bazıları örneğin Spor-Toto Teşkilatı Anadolu'da bir takıma sponsor oluyor. Formaya reklam veriyor. Ya da bir başka devlet kuruluşu, bir başka takıma destek oluyor.

Birkaç kamu kuruluşunun reklamlarını forma reklamlarında görmek mümkün.

Soru şu: Devlet taraf tutar mı?

Elbette tutmaz. Tutmaması gerekir. Ancak siyasiler, etkili isimler, yöneticiler kendi kentlerine destek anlamında bu avantajı kullanıyorlar. Rekabet açısından haksız bir durum söz konusu.

Parasızlığı derinden hisseden öteki takımlar doğal olarak bu durumdan hoşnut değiller. Şikayet edecekleri tek yer ise bağlı bulundukları kurum. Yani Futbol Federasyonu.

NİHAT ABİ TARİHE GEÇER

İş yine dönüp dolaşıp Nihat Abi’ye geliyor ister istemez.

Futbolun Abi’si Nihat Özdemir bu işi çözecek tek isimdir. Ankara’yla olan iyi ilişkileri, adaletli duruşu ile bir çare bulacaktır eminiz.

Aslında iş çok da zor değil. Bir havuz yapılabilir. Kamu reklamları federasyon havuzundan dağıtılır.

Hatta Avrupa’ya gidenlere biraz fazla, diğerlerine eşit oranda bir reklam parası dağıtımı hem eşitliği sağlar, hem de ekonomik çıkmazdaki kulüplere müthiş bir kaynak olur.

Nihat Abi, bu sorunu çözerse borç içinde yüzen kulüplerin bütçesini rahatlatır…