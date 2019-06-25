25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mali kriz kulüplerin en büyük sorunu…
Döviz kurundaki artış ise ciddi bir dert…
Gelirler, giderleri karşılamaz halde…
En büyük gelir kalemi yayın hakkı…
Yayıncı kuruluş ile yaşanan bir anlaşmazlık herkesi düşündürüyor…
Dolar kurunu sabitleyen beIN SPORTS, şimdi de yüzde 35’lik bir indirim istiyor…
Kulüplerin bu talep karşısında isteksiz olduğu ve imzalanan anlaşmadan vazgeçme düşünceleri olmadığı ortada…
Sezonun açılmasına yaklaşık 45 günlük bir süre var. Maçların yayını şimdilik belirsiz gibi…
Çeşitli kulüp temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim, farklı düşüncelerin olduğu yönünde…
Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu ile konuyu masaya yatırmak niyetinde. Yeni başkan Nihat Özdemir, kulüplerin yararına bir çözüm için tarafları önümüzdeki günlerde bir araya getirecek anladığımız kadarıyla…
TRT YAYINLASIN ÖNERİSİ MASADA
Katarlı şirketin yeterli reklam gelirini elde edemeyişi ile ortaya çıkan “maç yayını” sorunu nasıl bir çözüme kavuşacak? Bu soruya farklı çözüm önerileri var.
Öncelikle, kulüplerin bu işi üstlenmesi ve aracısız bir şekilde kendilerinin yapması en çok konuşulan şıklardan biri…
Diğeri ise, şifresiz olarak TRT’nin yayını yerine getirmesi. Elinde birçok kanalı olan TRT konuya çok sıcak bakmasa da, bu tür bir niyet ve baskı karşısında ne yapar? Şimdilik bu konuda net bir şey söylemek çok erken…
beIN SPORTS’un “Ben işten çekiliyorum” deme şansı biraz zor. Hatta yok gibi. Çünkü verdiği teminatlar var…
Bu da ayrı bir teknik sorumluluk…
Tüm bu gelişmeler, parasal sorunlarını yayın gelirleri ile dengelemek niyetinde olan kulüplerin arayışı olarak ortada…
Bekleyip göreceğiz…
Dileriz kısa sürede anlaşma sağlanır…
ANADOLU EFES’İN BAŞARISI TESADÜF MÜ?
1976 yılında Kadıköyspor’un devir alınması ile kurulan Efes Pilsen Spor Kulübü’nün elde ettiği başarıların bir tesadüf olmadığı ortada…
Uzun bir süreç ve belli bir birikim var. O günden bu güne başkanlık yapan Tuncay Özilhan’ın da hakkını verelim. İnatla ve ısrarla basketbolun ülkemiz de yükselmesi için büyük çaba harcadılar…
Sayısız yıldız yetiştirerek Türk basketbol tarihinde pek çok ilke imza attılar…
Çok kez Avrupa’da kupa kaldırdılar. İlk kez Final Four organizasyonu düzenleyen Türk takımı oldular…
Şampiyonluklar, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarının simgeleri kulüp müzesinin raflarını süslüyor…
2011 yılında adını Anadolu Efes olarak değiştiren kulüp, şimdi Avrupa’nın ikincisi olma gururunu yaşıyor…
Fenerbahçe’yi üstelik Obradovic’in takımını iki kulvarda geçmek azımsanacak bir iş değil…
Yaşamını basketbola adayan başta başkan Tuncay Özilhan olmak üzere, tüm Efes ailesini Türk sporu adına kutlamalıyız…
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