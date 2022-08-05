Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Fenerbahçe, Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında rakibini 3-0 yendi.
Çekya takımı Slovacko önünde güzel bir futbol sergileyen Sarı-Lacivertliler taraftarını mutlu etti.
Portekizli teknik adam Jesus yeni bir takım yaratıyor. Yaptığı transferlerin neler yapacağı merakla beklenirken, ilk sınavı başarıyla geçtiklerini söyleyebiliriz.
Altay’ın yokluğunda kaleye geçen genç Ertuğrul’a fazla iş düşmedi.
Savunma da oynayan Henrique ve Arao hata yapmadan oynadılar. Orta sahanın yeni yıldızı ise Lincoln oldu.
Karşılaşmanın ilk golünü atan Emre Mor ise, yapılan eleştirilere yanıt olarak harika bir oyun çıkardı.
Rakip takım savunma ağırlıklı bir oyun oynadı. Kalabalık bir savunma ile Fenerbahçe’yi durdurmak isteyen Çekya takımı, kontra toplarla sonuca gitmek istiyordu.
İlk yarı birkaç pozisyon yakaladılar. Hızlı oyuncuları var ancak ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalınca oyunun tüm üstünlüğü Sarı-Lacivertlilere geçti.
Sol bek Ferdi bu bölgenin vazgeçilmez ismi gibi duruyor. Emre Mor ile Lincoln bu sezon taraftarı ayağa kaldıracak isim olacaklar gibi.
Emre attığı gol dışında çok çalıştı. Savunmaya yardım etti. Oyundan çıkana dek üstün bir performans gösterdi. “Bu takımda zor oynar" diyenleri yanılttı.
Yeni transfer Lincoln gelenlerin en iyisi. Sol ayaklı bu oyuncu iki müthiş gol attı. Duran topları kullanacağı kesin. Oyun bilgisi, tekniği ve mücadele gücü ile dikkat çekti.
Sarı-Lacivertlilerin en büyük sorunu ise bir golcünün olmayışı. Yapılacak transfer bu açığı kapatırsa, iyi futbol oynayan, taraftarı heyecanlandıran harika bir takım izleyebiliriz.
Futbol bilgisi tartışılmayan yeni teknik adam Jesus’un takımı önceki yıllara göre daha ofansif oynayan bir ekip olmuş. İlk kez forma giyenler de başta olmak üzere yenilerin takım bütünlüğüne katkıları ortada. Bir iki maç sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi gördük.
Lincoln, kalitesi ile kendini kanıtladı. Fenerbahçe’nin yıldızı olacağını gösterdi.
Fenerbahçe, ikinci maçta da zorlanmadan turu geçecektir.
Avrupa Ligi bir yana Süper Lig’de Fenerbahçe fırtınası esecek. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor güçlenen kadroları ile şampiyonluk yarışında olacaklar. Bu sezon çok çekişmeli ve güzel maçlar izleyeceğiz. Sezon başı olmasına rağmen, Fenerbahçe’nin yüksek performansı dikkat çekti.
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