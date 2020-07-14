Futbolda ekonomik sıkıntılar bitmiyor üstelik derinleşiyor. Kulüpler mali zorluklar karşısında yeni arayışlara yöneliyorlar doğal olarak. Bankalar ile yapılan anlaşmalar da sorunu toptan çözmek yerine öteliyor.

Gelecek karanlık anlayacağınız…

Bu tabloya bakıp nasıl transfer yapacaklar diye düşünmemek elde değil. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un dile getirdiği gibi “satıp almaktan” başka bir seçenekleri yok. Büyük kulüplerin taraftarları yıldız oyuncu beklentisi içerisinde olsa da bunun çok zor olduğu bir gerçek…

Süper Lig Kulüpleri gelirlerini arttırmak için kuyuyu iğne ile kazmaya başladılar bir anlamda. Harcamaları en aza indirmek bir yana, neredeyse harcamama üzerine bir plan yapmaya çalışıyorlar! Yayın gelirlerinden elde edilen paranın sürekli düşmesi sıkıntının ana kaynağı aslında.

Yayıncı kuruluşun indirim istekleri bir türlü bitmiyor bilindiği gibi. Futbol Federasyonu bu konuda kulüplerin hakkını korumak yerine, indirim taleplerine sürekli “olur” yanıtı veriyor. Hatta Kulüpler Birliği’nin görüşmelerde bulunmak istemesine kayıtsız kalarak, toplantıları “habersiz” sürdürüyor!..

Kulüplerin bir başka beklentisi ise şans oyunlarından gelecek gelirlerinin artması. Bugüne dek gündeme gelmeyen, üzerinde durulmayan, ne verilirse “evet” denilen işleyişin tartışılması isteniyor.

Bilindiği gibi şans oyunlarının özelleştirilmesi ile alternatif spor dalları da bu kapsama alınarak çeşitlilik sağlandı. Böylece şirket kâr oranını yükseltme adına farklı adımlar atıyor. Ancak kulüplerin aldığı paylarda bir değişiklik olmadı. Gündeme dahi gelmedi…

Kulüpler Birliği’nin en önemli gündem maddelerinden biri şans oyunlarından elde edilen gelir olacak şüphesiz. Bu sorunu sorgulayan kulüpler ortada haksız bir durum olduğu konusunda hemfikir.

2018 yılı Sayıştay raporlarına göre, Spor Toto Teşkilatı’nın yıllık geliri 13 milyar TL. Bunun %3’ü kulüplere dağıtılıyor. Aynı rapora göre Spor Toto reklam için 1.2 milyar TL harcama yaparken, Spor Genel Müdürlüğü’ne ise 820 milyon TL ödenek ayırmış.

Teşkilattan 380 milyon TL alan kulüpler bu rakamı çok az buluyorlar doğal olarak.

Bilindiği gibi Spor Toto, İddaa'ya giren takımlara galibiyetlerde 120 bin TL, beraberlik halinde 90 bin TL, yenilgide ise 70 bin TL veriyor.

Yapılan yasal düzenlemeler ile kayıt dışı bahis oyunlarının kontrol altına alındığı, bu nedenle gelirlerde gözle görülür bir artış olduğu gerçek. Tüm bunları masaya yatıracak olan Külüpler Birliği, Spor Toto’dan daha fazla pay almak için bir çalışma yapacak. En büyük gerekçeleri ise bahis oyunlarının amiral gemisi oldukları yönünde…

Kulüpler Birliği’nin gündeme taşımak istediği bir başka sorun ise PassoLig sorunu. Sınıflama ve sınırlandırmanın yeniden gözden geçirilmesi istenecek. Hatta yapılan bir araştırmaya göre PassoLig uygulaması öncesi çıkan olaylarla uygulama sonrası yaşanan olaylar arasında bir düşüşün olmadığı. Bu istatistikler konunun yeniden ele alınması adına önemli elbette…

YABANCI FUTBOLCU KARARI YANLIŞ

Futbol Federasyonu’nun çalışma yöntemini ayrıca ele almakta yarar var. Son alınan yabancı futbolcu kararı kelimenin tam anlamıyla beceriksizlik. Hatta vurdumduymazlık!

Kulüplerin görüşü sorulmadan alınan karar büyük tepkiye neden oldu. Ülkemizde bu işi soracağımız birçok kişi olduğu bir gerçek. En azından Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş gibi aktif görevde olan teknik adamların görüşü alınmalıydı.

Yalnız bu isimlerle sınırlı kalmadan kurum olarak; Türkiye Spor Yazarları Derneği, Antrenörler Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği , yayıncı kuruluş ve üniversitelerden görüş alınsa daha doğru olmaz mıydı?

Futbolun tüm paydaşları işin içinde olmalıydı.

Amaç Türk futbolunu kalkındırmak ve geliştirmek olduğuna göre neden “Ben yaptım oldu” anlayışında ısrar ediliyor…

Anlamak mümkün değil…