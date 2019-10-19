Coşku, tempo, mücadele, pozisyonlar ve atılan 5 gol vardı…

Galatasaray- Sivasspor karşılaşması futbol olarak izleyenlere büyük keyif verdi. Her iki takım harika bir oyun sergiledi. Son dakikaya kadar golü kovaladılar. Oyundan kopmadılar. Topu koşturdular. Fizik olarak çok iyi gözüktüler…

Bu açıdan iki takımı da kutlamak gerekir. Futbolun akıcılığını sahaya yansıttılar. Skor ne olursa olsun Sivasspor’un da hakkını vermek gerekir. İkinci yarıyı 10 kişi oynayıp iki gol attılar. Üstelik Galatasaray gibi bir takıma karşı bunu yapmak her takımın yapacağı bir iş değil. Geriye düşmeleri, eksik kalmaları onları hiç etkilemedi. Oyuna daha çok asıldılar. Goller buldular. Büyük fırsatlar yakaladılar…

Aslında Sivasspor’un bu mücadelesi Anadolu takımlarının cepte keklik olmadığını da gösterdi. İstanbul takımları artık, bu tür takımlara karşı daha dikkatli olmak zorunda. Galatasaray kazandı ancak, kaybedebilirdi de. Böylesine gel-giti çok olan bir karşılaşma izledik. Bu nedenle başta Rıza Çalımbay olmak üzere tüm Sivas camiasını yürekten kutlayalım. Futbolun iyi yönlerini sergiledikleri için…

TERİM KADROYU DEĞİŞTİRMİŞ

Fatih Terim, 5 oyuncusuna ceza biletini kesmiş. Gençlerbirliği maçı sonrası, istenilen mücadeleyi göstermediklerini dile getirmiş ve kadroyu hak eden isimlerden oluşturacağı mesajını vermişti…

Şener, Emre Mor, Emre Kılınç, Ömer, Andone ilk 11’de yer almıştı. Terim, bu oyuncularını sahaya çıkarırken daha coşkulu mücadele bekliyordu. Emre Mor ile Ömer sahanın en iyileriydi. Özellikle Ömer, orta sahanın dinamosu gibiydi…

Andone’yi de 90 dakika izleme fırsatı bulduk. Fırsatçılığını gösterdi. İki gol attı. Sivas savunmasını zorladı. Falcao’yu aratmadı…

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşılaşması öncesi büyük moral bulan Sarı-Kırmızılar değişen kadrosu ile kazanmasını bildi. Son Gençlerbirliği beraberliği sonrası eleştirilerin hedefi olan oyuncular bu kez daha istekli ve coşkuluydular.

İlk yarı, Sivas savunması içinde kaybolan Emre Mor, ikinci yarı aldığı her topla tehlikeli oldu. İyi ara paslar verdi. Ceza sahası önünde ve içinde tehlikeli hareketlere imza attı. Fatih Terim’in güvenini bir kez daha kazandı. Yetenekli bir oyuncu. Bu özelliklerini biraz daha fazla yansıtırsa istenilen seviyeye gelecektir…

ÖMER SAHANIN YILDIZIYDI

Galatasaray’ın en büyük sorunu savunma olduğu bir kez daha gözüktü. Yedikleri iki golde hataları vardı. Fatih Terim, ocak ayında büyük değişiklikler olacağı mesajı veriyor. Ancak, bildiğimiz kadarıyla oyuncu satmadan alamıyor. Belki bu nedenle, Terim yeni isimleri ilk 11’de oynatıyor. Belhanda, başlı başına bir problem. Oyuna kendini tam olarak veremiyor. Orta sahanın tüm yükünü Ömer çekti…

SİVASSPOR KAYBETSE DE ÇOK İYİ OYNADI

Sarı-Kırmızılar adına kazanılan bir maç var. Fakat, şurası bir gerçek ki rakip 10 kişi oynadı. Eksik bir takıma bu kadar çok pozisyon vermek büyük hataydı. Sivasspor biraz şanslı olsa puanla dönecekti…

Her iki takımın iyi niyetle ortaya koyduğu oyuna yakışmayan hakem Ali Palabıyık’tı. Kırmızı kart ağır bir karardı. Tempoyu düşürdü. Avantajları doğru kullanamadı...

Maçın özeti; 5 gol, bir penaltı, bir kırmızı kartın olduğu müthiş bir maç izledik. Her iki takım iyi bir mücadele sergiledi. Bol pozisyonlu bir maç oldu. Sivasspor 10 kişi kalmasına rağmen, son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Puan alabilirdi. Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakikalarda sıkıntılar yaşadı. Savunması başarısızdı. Hakem, gösterdiği kırmızı kartta hatalıydı…