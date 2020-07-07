Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Beşiktaş, Kayseri den eli boş döndü.

Arka arkaya kazandığı maçlarla dikkat çeken Sergen Yalçın'ın takımı taraftara hayal kırıklığı yaşattı. Kazanabilse Galatasaray'ı üçüncülükten indirecekti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş iyi oynadı. Önemli fırsatlar yakaladılar. Kayserispor kalecisini geçmediler. Lung müthiş kurtarışlar yaptı. İlk yarıda goller gelmeyince maçın seyri de değişti.

İkinci yarının başında gelen gol sonrası Beşiktaş oyundan düştü. Kayserispor iyi bir planlama ve taktikle maçı kazanmayı başardı.

Son dakikalarda siyah-beyazlı savunma disiplinini kaybetti. Genç kaleci Ersin, karşı karşıya pozisyonlarda zor anlar yaşadı.

Sergen Yalçın gelecek sezonun planını yaparken takım için oynamaktan uzak oyuncuları not etmiştir sanırız.

Attığı gollerle takımına çok maç kazandıran Burak, Kayseri karşısında vasat bir oyun çıkardı. Hatta kötüydü. Sahadaki oyunculara baktığımızda bir tek Atiba'nın çabasını görüyoruz. O oyuncunun 37 yaşında olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.

İki genç oyuncuyu hedefe koyup yenilginin faturasını onlara kesmek büyük haksızlık olur. Sorunun asıl kaynağı istikrarsız oyunculardır.

İşler iyi giderken hataları görmek kimsenin işine gelmez. Üstü örtülür. Kayserispor yenilgisi sorunlarla yüzleşme adına önemli bir fırsat olmalı. Şampiyonlar Ligi kaçarsa bu akıldan çıkmayacaktır.

Düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor aldığı haklı galibiyetle çok önemli bir işi gerçekleştirdi. Bu oyunla ligde kalabilirler. Kalan 4 maçın ikisini almak zorundalar.

Süper Lig'de tek kadın başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'u yeniden ayağa kaldıran başkan olarak tarihe geçti. Takımın ilk yarıdaki sıkıntılarını bilmeyen yok. Futbola kadın elinin değmesi bir ilktir. Dileriz başarılı olur. Ve kadın yöneticilerin daha fazla sporun yönetiminde olmasına yol açar.