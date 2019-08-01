Fenerbahçe sezon öncesi en önemli sınavını arka arkaya yaptığı maçlarla verirken, yine savunması ile gündeme geldi…

Önce Bayern Münih’den 6 gol ardından Real Madrid’den 5 gol yediler…

Hazırlık karşılaşması da olsa bu kadar farklı yenilgiler tarihe geçti şüphesiz…

Geçen sezondan bu yana bu takımın savunmasında sorun olduğunu bilmeyen yok. Liglerin başlamasına iki hafta kala bu sorun hala çözülmüş değil. Bırakan iki stoperi, orta alanda topu karşılayacak, oyun kuracak bir anlamda takımın beyni olacak bir isim de yok ne yazık ki. Başta Ali Koç olmak üzere, teknik direktör Ersun Yanal da sanırız herkesin gördüğü bu eksikliği görüyordur.

Ersun Yanal’ın oynatmak istediği sistem için en az 4 iyi futbolcunun takıma monte edilmesi gerekmektedir. İleride oynayan oyuncuların savunma becerileri oldukça zayıf. Rakip takım oyuncuları her atağa kalktığında çok kolay Fenerbahçe ceza sahasına giriyorlar. Karşılarında bir direnç görmüyorlar. Orta sahayı parkta yürürcesine geçebiliyorlar. Ceza sahası içinde ne yaptığını bilmeyen bir yığın oyuncu görüyoruz. Bayern Münih karşılaşmasında yenilen iki golün pasını Fenerbahçeli oyuncuların verdiğine tanık olduk.

Sadık, Reyes, Jailson bu görevi yapacak yetenekte olmadıklarını gösterdiler. Oyunu savunmadan kurmak isteyen Ersun Yanal, düşüncesinde doğru olabilir. Ancak bu işi yapabilmek için yetenekli oyunculara ihtiyaç var.

Yine orta alanda top tutmakta zorlanan bir ekip söz konusu. Herkesin çok beğendiği Ozan, yararlı olduğu kadar zarar da veriyor. Tek bir topu oyuna sokamadığı gibi, top kaybı en yüksek oyuncu. Real Madrid’e attığı gol çok güzel olabilir. Ancak, verilen görevi yaparken hata oranını gidermesi şart…

BAYERN MÜNİH MAÇI MI, REAL MADRİD MAÇI MI ÖLÇÜ ALINMALI?

Fenerbahçe’nin 6 gol yediği ilk maç sorunları görmek açısından daha gerçekçi analiz edilmeli. Pres yapan, takıma karşı nasıl beceriksiz hareketler yapıldığını gördük. Baskı yiyen oyuncuların elleri ayakları birbirine dolaştı. Tek bir topu doğru dürüst oyuna sokamadılar. Bu maç üzerinden değerlendirme yapılırsa, çözüm için daha somut yol bulunabilir…

5 gol yenilen Real Madrid karşılaşması bu açıdan ölçü olamaz. Zaman zaman iyi bir oyun izlediğimiz bu karşılaşmada İspanyol ekibinin gençleri denediği vasat ve temposu düşük bir oyun oynadığı ortada. Bu anlamda bu maç üzerinden yapılacak analiz herkesi yanıltır…

Fenerbahçe yöneticileri sorunun ne olduğunu görüyor elbette. Futboldan anlayan da anlamayan da bu takımın çok rahat gol yediğini söylüyor. Bu nedenle daha fazla geç kalmadan savunma kurgusu yeniden dizayn edilmeli…

Son iki maçın kazanımları da var elbette. Öncelikle 5 gol yiyen kaleci Altay. En az 10 kurtarışla sahanın en iyisiydi. Gelecek adına sevindirici bir transfer. Yine geçen yıl hiç forma şansı verilmeyen Ferdi dikkat çekti. Ayağına hakim, topa hükmetme becerisi yüksek, uzun ters toplar atıyor, soğukkanlı bir oyuncu.