Fenerbahçe liderlik şansını Kayseri’de yitirdi. Bu sezon kötü günler geçiren Kayserispor, 3 teknik direktör değişikliği yaşayan bir takım. İlk yarı süresinde bu kadar çok teknik adam değişikliği yaşayan ilk takımlardan biri Sarı-Kırmızılı takım. Bülent Uygun ilk maçında, galibiyet alarak Kayseri’ye umut oldu. 9 maçta 4 puan toplayan takım, Fenerbahçe’den 3 puan alarak herkesi şaşırttı…

Aslında, Sarı-Lacivertliler deplasmanda olmasına karşın iyi bir oyun sergilediler. Karşılaşmanın tümünde üstündüler. Pas oranı, atak sayısı, pozisyona girme gibi istatistik veriler Sarı-Lacivertlilerin çok önde olduğunun kanıtı. 23 şut attılar. 6’sı isabetli. Bunun yanı sıra 40 kez Kayseri ceza sahasında topla buluştular…

3 topun direkten döndüğü, 4 net gol pozisyonunun ise değerlendirilemediği bir karşılaşmayı Fenerbahçe yediği tek golle kaybetti. Yenilen gol de ise savunmanın Umut’u unuttuğu bir an vardı…

Her iki takım da fizik gücü yüksek, mücadeleci bir oyun ortaya koydu. İkinci yarı Kayserispor daha istekli ve canlıydı bunu da

kabul etmek gerekiyor…

Uzun süre topa hakim olan hatta tek kaleye dönen karşılaşmada, kaçan goller ev sahibi Kayseri’ye enerji ve umut verdi. Oyundan düşmediler, pes etmediler…

Kaçan pozisyonlar, atılamayan goller Sarı-Lacivertlileri doğal olarak telaşa sürükledi. Son bölümlerde oyun bir anlamda kaosa döndü doğal olarak.

İşin bir de teknik direktörlük yanı var. Ersun Yanal, ikinci yarının hemen başında Emre’yi oyundan almalıydı. Zaten Emre, kenara bakıyordu. Oyundan alınması için. İkincisi, Moses hazır değil. O da daha önce değiştirilmeliydi. Sonra da oyuna giren Deniz mental olarak hazır değil. Bu oyuncu ile ayrıca konuşulmalı. Verilen şansı değerlendirmiyorsa başka alternatifler denenmeliydi…

Bir başka sorun ise, Hasan Ali ile Isla’nın ataklara çıkamayışı. İki oyuncunun savunması iyiydi. Ancak, ofansif özelliklerini gösteremediler. Kenarlardan ortalar gelmeyince Vedat, etkili olamadı…

Kayseri’de oynayan 35 yaşında ki Adebayor’u da tebrik etmek gerekiyor. Fenerbahçe savunmasını tek başına ciddi anlamda uğraştırdı. Maçın en iyi oyuncusuydu. Yaşına rağmen, gösterdiği performans gerçekten çok başarılıydı. Genç oyuncuların Emre’den Adebayor’dan alacağı çok ders var…

HAKEM HATALARI ÇOK FAZLAYDI

Şimdi gelelim maçın hakemine. Arda Kardeşler kötü bir maç yönetti dersek haksızlık yapmış olmayız. Öncelikle giydiği hakem formasının renginin Fenerbahçe forması ile yakın renkte olması hataydı. Hatta Emre, bu konuyu hakeme anlatmaya çalıştı…

Vermediği kararlara gelince; Vedat’ın iki Kayserili savunma oyuncusu arasında kaldığı pozisyona Fenerbahçe tarafının penaltı itirazları vardı. Haksız da değillerdi.

Serdar’ın Kayserispor’lu Lopez’i ceza sahası içerisinde omuzla düşürmesi yine penaltı itirazlarına neden oldu. Her iki pozisyona VAR sessiz kaldı. İki harekete penaltı verilmeliydi.

Bir başka pozisyon da Vedat’ın kafa şutu Levent’in kolundan döndü. Hakem, kolun altına çarptı diye penaltı itirazlarına “hayır” dedi.

Tolga Ciğerci’nin ceza sahası içerisinde ortaladığı top, Kayserisporlu savunma oyuncusunun açık kolundan döndü. Bu hareket de cezasız kaldı.

Bir başka tartışılan pozisyon ise, kaleci Altay’ın topa hakim olduktan sonra, hakemin oyunu durdurmasından sonra Henrique’ye diziyle yaptığı faul hareketi hakem seyretti. Altay’a yakışmayan, anlamsız bir hareketti. Oyun durduğu için penaltı olmaz. Ancak, kırmızı kart çıkabilirdi.

Asıl önemli olan bir önemli pozisyon ise, Kayserispor’un attığı gol öncesi Vedat’a yapılan faulü hakem vermedi. Devamında Umut golü attı.

Tartışmalı pozisyonların tümünde VAR’ın uyarı yapmaması ayrıca dikkat çekti. Hakem,saydığımız ve her iki takım tarafından gündeme getirilen pozisyonlar da beklentileri karşılayan karar verseydi, maçın sonucu nasıl olurdu acaba?..



