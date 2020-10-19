Galatasaray, Alanyaspor’a sahasında yenilirken bilinen sorun bir kez daha kendini gösterdi. Sezon başından bu yana tartışılan kadro yapılanması bir yana, kenarda çözüm üretecek isim sayısı da yok gibi. Fatih Terim; sık, sık oyuncu grubunun istikrarsızlığını dile getiriyordu. Ne denli haklı olduğunu gördük.

Sarı-Kırmızılıların en büyük eksikliği hatta ciddi sorunu golcülerin oyuna katkı yapmayışı. İsimleri kağıt üzerinde çok büyük dursa da sahada bunu görmek mümkün olmuyor. Falcao, Diagne gibi iki önemli golcü sezona kötü başladılar. Skora katkıları neredeyse yok gibi. Ayağa gelen toplarda etkili olmaya çalışıyorlar. Savunma arkasına kaçma, rakip eksiltme, arkadaşlarına pozisyon yaratma gibi olması gereken hareketleri yapamadılar. Falcao, penaltı atışları dışında sahada varla yok arası gibi. Sonradan oyuna giren Diagne de Falcao gibi. Üretemiyorlar…

Kenarlardaki sorun da sürüyor. Emre dışında rakip savunmayı zorlayan başka bir isim yok. Orta alan oyuncusu Ömer’i de saymazsak, forvetler işlerini yapamadılar açıkçası. Galatasaray’ın Onyekuru gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğu çok açık olarak kendini hissettiriyor.

İlk yarı kırmızı karta kadar her iki takımın oyunu dengeliydi. Mücadele gücü yüksekti. Birbirlerine yakın oynadılar. Oyun kurdurmamak için pres yaptılar. Biraz da sıkışık bir alanda yapılan temaslı oyun izledik. Aslında karşılaşmanın en can alıcı bölümü ikinci 45 dakikaydı.

Galatasaray 10 kişi kalınca Alanyaspor’un işi kolay olacak diye düşünülmüştü. Tam aksine bir oyun izledik. Eksik kalan Sarı-Kırmızılılar daha coşkulu ve istekliydi. Alanyaspor ise sanki beraberliği koruma içgüdüsü içerisindeydi. Oyunun temposunu düşürmek, daha kontrollü ve zamana oynayan bir taktik düşündüler.

Sarı-Kırmızılıların maçı çevirme gayreti bence olağanüstüydü. Eksik bir takımın yapacağı en üst performansı gösterdiler. Sorun golcülerin ortaya çıkmayışı oldu. Fatih Terim, yaptığı değişikliklerle oyun kontrolünü ele geçirdi. Yedikleri son gol, biraz da Alanya’nın futbol şansıydı.

Fatih Terim’in işi zor. Birinci nedeni, eldeki kadronun sürekliliği yok. Performans seyirleri inişli çıkışlı. Büyük umutlarla alınan Arda Turan’ın nerede olduğunu gören var mı? Ligin 5 haftası hala ortada yok. Son iki dakika oyuna girmek Arda gibi bir oyuncuya yıkışır mı? Bu oyuncunun biran önce ilk 11’i zorlayıp formayı giymesi gerekiyor. Takımın ona ihtiyacı var. Kulübün verdiği şansı, değeri aynı oranda göstermesi gerekiyor.

Galatasaray kaybetse de, 10 kişilik mücadelesi takdire değer. Tek sorun dar kadro. Bunu çözecek isim şüphesiz Fatih Terim.

Şunu da kabul etmek gerekir ki, Alanyaspor iyi takım. Zirvede olması bunun en somut göstergesi.

Lider Alanyaspor, geçen sezon takımı sırtlayan önemli isimlerini gönderdi. Yerlerine gelenler gidenleri aratmıyor gördüğümüz kadarıyla. Az parayla bu oyuncuları bulmak da önemli bir iş.

Karşılaşmanın keyifli geçmesi, Alanya takımının topu oyunda tutma isteğinden kaynaklandı. Ayağa iyi top yapan, alan kapatan, seri oynayan bir takım. İkinci yarının başlarında sıkıntı yaşasalar da galip gelmeyi başardılar. Attıkları 22 şut dikkat çekti. Kolay kolay zirveyi bırakmayacaklar gibi…