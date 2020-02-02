Kayserispor’u farklı yenen Galatasaray, şampiyonluk için “Ben de varım” mesajını çok net olarak verdi.

Golcü Falcao yoktu. Yerine Adem forma giydi. Daha maçın başında attığı golle, Falcao’yu aratmadı. Erken gelen gol, Sarı-Kırmızılıların baskısını da arttırdı. İlk 45 dakika oyunun tamamı neredeyse Kayserispor ceza sahası önünde oynandı. Yüksek tempo ve pozisyon zenginliği izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı…

Fatih Terim, elinde geniş bir kadro olmasının rahatlığını yaşıyor. Sakatlar, cezalılar ciddi bir eksik olarak gözükmüyor. En önemlisi, Emre Akbaba’nın takıma dönmesi. Ciddi bir sakatlık sonrası yeniden formasına kavuşan Emre, her maç performansını yükseltiyor. Bir anlam da ara transferde alınan oyuncu gibi oldu…

ONYEKURU HEYECAN GETİRDİ

Bir başka isim ise Onyekuru. Hastalığını atlattıktan sonra, ilk kez bir maçta forma giydi. Oyunun son 10 dakikasında sahaya çıkan Onyekuru’ya taraftarın sevgi gösterisi önemliydi. Onyekuru bu kısa sürede dördüncü golün pasını vererek hazır olduğunu gösterdi. Taraftarı heyecanlandıran, güven veren bir isim…

Galibiyet serisini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, liderin yenilmesi ile şampiyonluk iddiasını biraz daha yükseltti. Puan farkının 5’e inmesi moral oldu şüphesiz.

İkinci yarı, tempoyu düşüren Galatasaray rakibine verdiği pozisyonları dikkate almalı. Kontratakları önleme sorunu yaşadılar. Her iki kanattan gelen ortalar tehlike yarattı. Muslera gibi üstün yetenekli bir kaleci olmasa sıkıntı yaşayacaklarını sanırız görmüşlerdir…

ÖMER SAHANIN EN İYİSİYDİ

Fatih Terim’in oyun planı göze hoş gelen bir görüntü veriyor. Hızlı oynuyorlar. İleri çabuk çıkıp, yan toplarla gol buluyorlar. Özellikle, Ömer ve Mariano çok iyi kavisli orta yapma özelliğine sahipler. Ömer bir dinamo gibi çalışıyor. Atılan iki golde yaptığı katkı, bu oyuncunun önemini de gösteriyor…

Donk’tan söz etmek gerekirse, savunma oyuncusunun altı pas içerisinde topu kontrol ederek, çok şık bir vuruşla golü bulması bu haftanın en güzel hareketiydi bence…

Sakat oyuncuların kadroya katılması, yeni transferlerin formayı giymek için gösterdikleri mücadele Galatasaray adına büyük avantaj. Rekabet, başarıyı da getirecektir şüphesiz. Belhanda formanın aslanın ağzında değil, midesinde olduğunun farkında. Kayseri maçında bunu gösterdi…

Kadro yapısını ve forma kapma mücadelesini göz önüne aldığımızda, Sar-Kırmızılılar rakiplerine göre daha önde ve avantajlı. Fatih Terim, "Şampiyonluk için en büyük adayız" derken elindeki malzemeye güvendiğini söylüyor aslında…

Önümüzdeki haftalar şampiyonluk yarışını daha da kızıştıracaktır. Bundan sonraki maçlarda bol gollü ve büyük mücadeleye tanık olacağız . Geçmiş sezonlara göre zorluk derecesi yüksek bir lig yaşıyoruz. Ancak heyecan ve kalite her hafta artıyor…

KAYSERİSPOR İYİ NİYETLE ELİNDEN GELENİ YAPTI

Son sırada bulunan Kayserispor’un sürpriz yapması elbette beklenmiyordu. Takımı 5-6 oyuncu ile yenileyen Anadolu takımı, tüm gücüyle alt sıradan kurtulmak istiyor. Yeni teknik adam, ve yenilenen bir takımla neler yapacakları merak konusu. Galatasaray karşısında ilk yarı kötü oynayan bir takım vardı. Yedikleri gollere rağmen ikinci yarı oyuna ortak olmak için büyük mücadele verdiler. Pozisyonları vardı. Muslera, gol yollarını kapatınca işleri iyice zorlaştı. Ancak şunu gördük ki oyuncular skor ne olursa olsun, son ana kadar oyunu bırakmadılar. Gol aradılar. Son dakikalarda Galatasaray savunmasını da zorladılar…

Bundan sonraki, her maç final niteliğinde geçecektir Kayseri adına. Alt sıralardan kurtulmak isteyen takım sayısı oldukça fazla. Bu anlamda Kayserispor’un olduğu gibi diğerlerinin işi de hayli zor…