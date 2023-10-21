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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yazdı... "Kırmızı kart sonucu belirledi" - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı... "Kırmızı kart sonucu belirledi"

        Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği galibiyeti değerlendirdi. İşte İbrahim Yıldız'ın derbi yazısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 23:17 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:17
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        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
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        Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş derbisini Icardi’nin attığı gollerle kazandı.

        Önümüzdeki hafta içinde Şampiyonlar Ligi sınavına çıkacak olan Sarı-Kırmızılı takımın ikinci yarı sergilediği oyun, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

        Karşılaşmaya damga vuran 30. dakikada gösterilen kırmızı kart oldu.

        Icardi’nin savunma arasından sıyrıldığı topu karşılamak isteyen Mert Günok, ceza sahası dışında topa müdahale etmek istedi. Top eline çarptı. Icardi’nin önüne düştü. Golcü oyuncunun vuruşu sonuçsuz kaldı. VAR’ın uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, hareketi kırmızı kartla cezalandırdı. Mert, eliyle topla oynadı mı, yoksa top ele mi çarptı tartışması doğal olarak yapıldı.

        Beşiktaş cephesi kararın hatalı olduğunu öne sürdü. Topun kalecinin eline çok küçük bir temasla çarptığını öne sürdü. Bence de karar oldukça ağırdı.

        Siyah-Beyazlılar 10 kişi kalınca oyunun tüm seyri değişti. İlk yarının son 15, uzatmalarla 22 dakikası Galatasaray’ın üstünlüğü şeklinde geçti.

        Karşılaşmaya büyük istekle başlayan hatta ilk 25 dakika başa baş bir mücadele veren Siyah-Beyazlıların en büyük hatası oyunu geriden kurma taktiğiydi.

        Burak Yılmaz’ın düşüncesi, rakibini üzerine çekip boş alan bularak gol aramaktı.

        Ancak, savunma öyle basit hatalar yaptı ki kaptırılan her top Galatasaray’a pozisyon yarattı.

        Bunlardan birinde de Icardi, iki stoperin arasından golünü attı.

        Beşiktaş, bu taktiğini ısrarla sürdürünce Galatasaray’ın işi kolaylaştı. Önce Mert Günok ve savunma, sonra da Ersin zor anlar yaşadı.

        İlk yarı bittiğinde Beşiktaş’ın bir şutu vardı. Galatasaray ise maç boyunca 30'a yakın şut attı. Gerçi bu şutların çoğu amaca uygun şutlar değildi.

        İkinci yarı farklı bir mücadele izledik.

        10 kişi kalan Beşiktaş yaptığı hamleler ile daha farklı bir görünüm verdi. Kazanma adına daha istekli bir oyun izledik. Kenarları iyi kullandılar. Oyuna giren Masuaku, Chamberlain ve Rebic Galatasaray savunmasını zorladı. Pozitif bir oyun ve enerjisi yüksek bir takım vardı sahada.

        Elbette, akla gelen soru Burak Yılmaz’ın neden bu oyuncuları ilk 11’de oynatmadığı şeklinde oldu.

        Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş’ın ikinci yarı mücadelesi 10 kişi kalmasına rağmen umut verdi. Maçı kaybetseler de oyuncu topluluğunun birlikteliği dikkat çekti.

        Galatasaray’a gelince, nasıl olsa kazanırız özgüveni ile sahaya çıktılar. Yeterli hatta çok denebilecek pozisyonlar buldular.

        İkinci yarı oyunu bir ara bıraktılar. Hatta panik anlar yaşadılar. Penaltı golünden sonra tempoyu düşürdüler. Icardi gibi bir golcü olunca işlerinin kolay olacağını da biliyorlardı.

        Sarı-Kırmızılılar aldıkları 3 puanla büyük moral buldu. Heyecanı yüksek, temposu düşük, kalitesi zayıf bir maç izledik.

        Okan Buruk, Beşiktaş maçı sonrası yapacağı analizde sorunları daha net görecektir. 10 kişi kalan bir takıma pozisyon vermenin sıkıntısını Şampiyonlar Ligi maçında ciddi anlamda yaşayabilirler.

        O maçın havası, psikolojisi, motivasyonu mutlak farklı olacaktır. Oyuncuların işi daha ciddiye alacakları öngörülürse istenilen sonuç alınabilir.

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