Galatasaray, Avrupa Ligi’ne iyi başladı. İtalyan takımı Lazio’yu sahasında tek golle yenen Sarı-Kırmızılı takım grupta lider olma sevincini de yaşıyor.
Saha zemini yenilemesi nedeniyle kendi sahasından uzak kalan Galatasaray, taraftarıyla da buluştu. Karşılaşma öncesi Marcao ve Kerem’in birlikte tribünleri selamlaması anlamlıydı. İç barış sağlanmış, kötü izlenimin üstü örtülmüştü.
Fatih Terim, son Trabzonzpor karşısında yer alan 11’ de iki değişiklik yaptı. Marcao ile Taylan, Emre ve Luyindama’nın yerine forma giydiler. Savunmadaki sorun da böylece giderilmiş oldu.
Lazio, kendi liginde zirveyi zorlayan bir takım. Teknik direktör Sarri’nin takımın başında olması önemli. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesi Galatasaray ve Fatih Terim için olumlu ifadeler kullanarak işlerinin zor olduğunu ifade etmişti. Maç sabahı Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinde yaptıkları antrenmanda konuştuğumuz ünlü teknik adam Sarri, Türk futbolunun bir ivme kazandığını söyledi. Türkiye’yi yakından izlediğini, özellikle tesisler konusunda büyük hamleler yapıldığını gördüğünü de ifade etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Sarı-Kırmızılı takım oyun üstünlüğünü maç boyunca sürdürdü. Topa hakim olmada rakibine göre daha üstündüler. İstediklerinden daha fazla pozisyonda buldular. 4 tane çok iyi şut izledik. 24.dakikada Morutan’ın sert şutunun üst direkten dönmesi Galatasaray adına şanssızlıktı.
İkinci yarı Lazio kalecisi Strakosha’nın yaptığı hata, Galatasaray’ın iyi oynadığı oyunun hediyesi oldu bir anlamda.
Gol sonrası rakibine yine pozisyon vermeyen Sarı-Kırmızılılar iyi mücadele ettiler. Tempoyu istedikleri gibi ayarladılar. Rakip takım bir kez önemli bir pozisyon buldu. Muslera, iyi zamanlama ile rakibe gol şansı vermedi.
Galatasaray’ın Avrupa maçlarında iyi oynadığı bir gerçek. Lazio karşısında bunu bir kez daha gördük. Oyun üstünlüğü, mücadele gücü, rakibi oynatmama gibi özelliklerini sahaya yansıtan Sarı-Kırmızılı takımın baskısı rakibin hata yapmasına neden oldu.
Güzel bir oyun izledik. Genç ağırlıklı bir kadro kuran Galatasaray’ın oyunu hızlanmış. Fatih Terim koşan bir takım yaratmış. Sezonun en iyi maçını oynadıklarını söyleyebiliriz.
İtalyan takımların Avrupa’da yeniden söz sahibi olması bilinen bir gerçek. Galatasaray’ın bu anlam da ortaya koyduğu oyun ve aldığı sonucun ayrı bir anlamı var.
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