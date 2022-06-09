Futbol Federasyonu yeni başkanını 16 Haziran'da seçecek.

Seçime bir hafta kala adaylığını açıklayan tek kişi Mehmet Büyükekşi oldu. Büyükekşi çalışmalarını da sürdürüyor. Önce Kulüpler Birliği’ni ziyaret etti. Ardından 1. 2. Lig temsilcileri ile görüştü. Projelerini anlattı. Destek istedi.

Büyükekşi konusunda tam bir fikir birliği şu ana kadar oluşmadı. Bazı kulüplerin desteğini aldığı öne sürülüyor. Özellikle Kulüpler Birliği içerisinde görüş ayrılığı olduğu biliniyor. Hatta adaylık başvurusu için son gün olan bugün Servet Yardımcı’nın da adaylığını açıklaması bekleniyor.

Şu ana kadar Servet Yardımcı adaylık konusunda bir adım atmadı.

Bir başka gelişme ise Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ isminin ortaya atılması oldu.

Bilindiği gibi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi için “olmaz” dedi. Hatta Servet Yardımcı için de aynı görüşü ifade etti. Ali Koç “Başarılı başka bir federasyon başkanı neden olmasın?” diyerek, Mehmet Akif Üstündağ’ı işaret etmişti.

Voleybola büyük ivme kazandıran Mehmet Akif Üstündağ, Futbol Federasyonu Başkanlığı için yaptığı açıklamada açık kapı bırakarak “Israr olursa düşünürüm” demişti.

Başkan Üstündağ ile yaptığımız görüşmede düşüncelerini daha net olarak anlatmasını istedik.

Öncelikle voleybolda yapacak daha çok işleri olduğunu söyledi. Başkanlık meselesi gündeme geldiğinde voleybol camiasının “Bizi bırakma” diye baskı yaptığını da ifade etti.

Üstündağ’ın Futbol Federasyonu Başkanlığı için söyledikleri özetle şöyle:

“Adımın başkanlık için geçmesi gurur verici. Fakat benim Türk voleyboluna yapacağım daha çok projeler var. Yoğun bir baskı ile karşı karşıyayım. Bugün adaylık için son gün. 1 yıllık bir süreç için seçim yapılacak. Bu süre futbolun sorunlarını çözmeye yetmez. Ben sporun içinden geliyorum. Futbol ve basketbolda yöneticilik yaptım. Başarılı işlere imza attım. Bir spor adamıyım. Voleybolda geldiğimiz durum ortada. Bir işi yapacaksam en iyisini yapmak isterim. Özellikle futbolda sabır yok. Ola ki, başkan adayı oldum. 1 yıl için seçilmek istemem. 1+3 yıllık bir süre için görev almak isterim. Sorunları çözmek, projeleri hayata geçirmek için bu süreye ihtiyaç var. Kendi ekibim ve kurullar ile çalışmak isterim. Çok farklı yerlerden aday olmamı isteyenler var. İhtiyaç duyulursa, kulüpler aday gösterirse görevden kaçmam.”