Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup olurken, ev sahibi ekibin ikinci golünden önce yaşanan pozisyon gündeme oturdu. Başakşehir 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in attığı golle öne geçerken, Kasımpaşa cephesi gol öncesinde Visca'nın Travnik'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, pozisyonu VAR'dan izlemedi ve gol kararını geçerli saydı.
HAKAN KUTLU: 2. GOLDEN ÖNCE YÜZDE YÜZ FAUL VAR
Maçın ardından Aydınus'a tepki gösteren Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Yediğimiz ikinci gol öncesinde yüzde yüz faul var, VAR'dan yine dönmedi, maçın hakemi devam ettirdiyse, VAR müdahale edemez. Hoca da bunu biliyordu. Yüzde yüz faulden ikinci golü yedik" dedi.
İBRAHİM YILDIZ: FIRAT AYDINUS'DAN İYİ BİR ARTİST OLUR
Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Başakşehir - Kasımpaşa maçındaki hakem kararları üzerine bir yazı kaleme aldı. Fırat Aydınus'un art niyetli bir hakem olduğunu dile getiren Yıldız, "Başakşehir'in attığı ikinci golde, Travnik'e yapılan yüzde yüz faule kayıtsız kaldı. Ardından gol geldi. İtirazları yatıştırmak adına VAR'la yaptığı görüşme tam bir tiyatroydu…" ifadelerini kullandı.
İbrahim Yıldız'ın yazısı şöyle:
Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Fırat Aydınus'u izleyince, kendimi bir sinemada hatta tiyatroda sandım. Hakemlik ötesinde meziyetleri olan bir adam izledik. Yetenek fışkırıyor! Kafasından geçenleri anlamak mümkün değil elbette.
Ancak belli ki bir hedef koymuş kendi kariyeri adına!
Maçı yönetirken her hakemin vücut dili, davranışı, mimikleri, bakışları gibi özelliklerinden nasıl bir duygu içerisinde olduğunu sezebilirsiniz.
Jöleli saçları ile kendine tarz yapan Fırat Aydınus, keşke saçlarına harcadığı zamanı futbol öğrenmeye de harcasaydı.
En azından bir hakemin adaletli, cesaretli, objektif, hiçbir yan etki altında kalmadan dürüstçe maç yönettiğine tanıklık etmiş olurduk.
Her pozisyonda, rakibin avantajını gözetmek hakemin işi olmamalı. Tartışmalı kararlarda, kenara gelip Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu'nu ikna etme görevi üstlenmemeliydi.
Emre ve yardımcılarından alkış almak ona hiçbir şey kazandırmaz. Hakemliğinden çok şey götürür. Hedef başka olunca, demek ki bu alkışlara ihtiyacı var!
Kasımpaşa atağa çıktığında yapılan faulleri geçiştirdi. Sarı kartını çok cimrice kullandı.
Neredeyse her Başakşehir lehine olacak pozisyonlarda VAR'a gitti. Oyunu gereksiz yere durdurdu. İkinci yarı verdiği uzatma da yine kendi hatasıydı.
Faul yapan Başakşehirli oyuncu yerine, "Neden vuruyorsun" diyen Kasımpaşalı futbolcuları sert biçimde uyardı. "Kızdırmayın beni" diye tehditler savurdu.
Sürekli konuşan, itiraz eden, sportmenlik dışı hareketler yapan Başakşehirli Okaka'ya büyük bir müsamaha gösterdi. Yaptıklarını görmezden geldi.
Tüm bunlar bir yana, Başakşehir'in attığı ikinci golde, Travnik'e yapılan yüzde yüz faule kayıtsız kaldı. Ardından gol geldi. İtirazları yatıştırmak adına VAR'la yaptığı görüşme tam bir tiyatroydu…
Maçın dönüm noktası da bu an oldu. Kasımpaşa’nın yenilmesini bekleyen bir taraftar gibi bu faule gözlerini yumdu…
Aydınus’un Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı hayali olabilir. Kim bilir. Bunun için Başakşehir'e yaranmasına hiç gerek yok.
Başkan olur mu? Bilemem. İyi bir artist olduğunu gösterdi...
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