Fenerbahçe, geçen sezonu unutturmak istiyordu. Çok kötü bir süreç yaşanmıştı… Başkan Ali Koç, haklı olarak takımı yenileyerek şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor… Taraftarın beklentisi bu kez büyük elbette… Kredi tükendi. Artık iyi günler yaşamak hakları… Takımı en kötü gününde bile yalnız bırakmayan onların bu beklentisi doğal…

9 yeni transfer takıma monte edildi. Hala eksiklikler var. Bunun için 1-2 oyuncunun transfer edilmesi için çaba gösteriliyor…

Sezonun ilk maçına iyi oyun ve farklı bir skorla başlamak büyük moral oldu sarı-lacivertlilere.

Coşkulu, istekli bir takım vardı sahada. Maçın her dakikasını iyi değerlendirmek için çaba gösterdiler. Ekip olarak büyük bir uyum söz konusu…

Gazişehir’i farklı yenmek futbolculara daha önemlisi taraftarlara büyük özgüven verdi. Gol atamayan, kolay gol yiyen bir takım gitmiş, yerine yepyeni farklı bir takım gelmişti…

Tüm bunlar bir yana, oyunu daha gerçekçi ele almak gerekirse, ilk maç bunun için yeterli olmayacak. Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir sahada ne yaptığını bilmeyen 11 futbolcudan oluşan şaşkınlar takımı gibiydi..

Bunun temel nedeni 17 yeni transfer yapan Gazişehir’de futbolcular birbirlerini henüz tanımıyorlar. Hata isimlerini ezberledikleri bile söylenemez. Toplama bir takım. Neredeyse her ülkeden bir oyuncu var. Bu açıdan bakıldığında işleri çok zor. Uyum sorununu gidermek zorundalar…

GEÇEN YILDAN ÇOK FARKLI BİR TAKIM

Fenerbahçe, böylesine etkisiz bir takım karşısında 5 gol attı. 90 dakikanın neredeyse tamamı Gazişehir sahasında oynandı. Sahasından çıkamadı Gazişehir. Fenerbahçeli oyuncular biraz daha dikkatli olsalar maçın skoru çok farklı olurdu…

Geçen sezon bir alt ligdeki Ümraniyespor’a elenen, gol atma sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe’nin ilk maçta 5 gol atması çok önemliydi. Eski kötü günlerin geride kaldığı ortada. Rakip ne kadar zayıf olursa olsun takım büyük bir değişim içerisinde. Bunu net olarak gördük. Oyun planı Ersun Yanal’ın istediği gibi gelişti. Kenarlar iyi çalıştı. Paslardaki isabet oranı yüksekti. Hata yapmamak için büyük çaba gösterildi.

Maçın hemen başında gelen penaltı, hatta ilk 23 dakika da kazanılan 3 penaltı elbette oyunun gidişini etkiledi…

Ancak görünen bir gerçek var. Takım artık gol atabiliyor. Vedat gibi topa iyi vuran bir golcü var. Attığı gol çok güzeldi. Golcülüğü dışında çok çalışıyor. Savunmaya yardım ediyor…

Rodrigues için bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray’dan tanıdığımız bir oyuncu. Ayağına hakim, rakip eksiltmede usta. Her an tehlike yaratacak bir özelliğe sahip. Bir başka yeni isim Kruse ise, iyi pas yapma yanı sıra boş alan yaratma ve orta alana yardımı ile ön plana çıktı. Tecrübeli bir oyuncu…

Fenerbahçe’nin en büyük sorunu elbette savunma. Yeni stoper Zanka için bir yorum da bulunmak zor. Çünkü, Gazişehir karşısında doğru dürüst bir zorlama olmadı. İlerleyen maçlarda daha iyi analiz yapma olanağı bulacağız. İlk maçın heyecanı vardı. Bir top kaybı yaptı. Bir şey söylemek için çok erken… Yine de çok olağanüstü bir görüntü vermedi diyebilirim…

Sevindirici bir ayrıntı ise genç Ferdi’nin forma giymesiydi. Güzel de bir gol attı. Süre alırsa, olumlu işler yapacağı ortada…

EMRE SAHANIN YILDIZIYDI



Fenerbahçe tüm oyun planını Emre’ye göre düzenlemiş. 39 yaşındaki bu oyuncu beklenilenin çok üstünde bir performans gösterdi. Her topu olumlu kullandı. Ters toplar yaptı. Oyunun kenarlara taşıdı. Bir orkestra şefi gibi yönetti arkadaşlarını. Fenerbahçe adına büyük kazanç olduğu bir gerçek. Emre faktörü diğer oyuncuları da etkilemiş. Hata yapmamak için çaba gösterdiler. Başta Ozan, tecrübeli oyuncudan çok etkilenmiş. Topu ezmeden, hata yapmadan kaptana eşlik etti…

Tek sorun, Emre yaşının getirdiği dezavantajla karşı karşıya. 90 dakika aynı tempo ve mücadeleyi beklemek haksızlık olur. Ersun Yanal, bu sorunu gidermek için anlamadığımız kadarıyla Emre’nin yedeği olarak Tolga’yı düşünüyor. Geçen sezonu hiç oynamadan kapatan Tolga, kısa süre oyunda yer alarak hazır sinyali verdi…

Maçın özeti; Fenerbahçe yenilenmiş. Özgüven geri gelmiş. Oyuna coşku ve kalite gelmiş. Rakip ne kadar kötü olursa olsun, disiplinden uzaklaşmadılar. Şampiyonluk hedefi için iyi bir başlangıç yaptılar. Ancak, bir stoper, bir sol bek transferi takıma büyük katkı yapar…