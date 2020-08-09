Garip bir durumla karşı karşıyayız…

Futbolu yöneten federasyonla, kulüpler arasında anlaşılamayan bir anlaşmazlık söz konusu.

Harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte tartışma daha da büyüdü.

Birçok kulüp, Futbol Federasyonu ile ters düşmemek adına sessiz kalırken, en çok mağdur olanlar tepkilerini dile getirdiler.

Başta Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Beşiktaş harcama limitlerinden hoşnut olmadıklarını açıkladılar.

Bir haksızlığın olduğu gerçek.

Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıklamadan önce kulüplerle görüşmüş. Mağdur olan Fenerbahçe gibi kulüpleri ise aramadıklarını öğreniyoruz.

Bunu da anlamak mümkün değil.

Neden bu tür bir ayrım söz konusu?

Kulüpler olmadan futbolu yönetmek mümkün mü? Karşılıklı görüş alışverişi yapmak çok mu zor?

Bankacıların, "Bize verilen talimatları uyguladık" diye açıklama yapması da şaşırtıcı…

Kulüplerin içinde bulunduğu finansal durum sıkıntılı. Bunu bilmeyen yok. Diğer sektörlerde yapılan yapılandırma kulüplere neden yapılmıyor?

İTALYA ÖRNEĞİ İNCELENMELİ

Aslında olay çok basit şekilde çözülebilir.

Doğru yapılandırma; 2-3 sene ana para faizsiz, 10 yıllık yapılandırmaya kimse ses çıkaramaz.

Ancak ne hikmetse kurgu doğru yapılamıyor.

Oysa İtalya örneği var. Her kulübün mali durumuna göre bir metot herkesin hayrına olur.

TFF, ısrarla “Geçen yıl olduğu gibi yapacağız” diye diretiyor.

Ne var ki, işler eskisi gibi gitmiyor. Pandemi nedeniyle, kulüplerin ciddi mali kayıpları söz konusu. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Sponsorlar geri çekiliyor. Her kulüp yeterince forma ve kombine satışını gerçekleştiremiyor. Yine de olabildiğince giderlerini azaltmaya çalışıyorlar…

Bir başka yanlışlık ise borcu olmayan kulüplere yapılan uygulama. Onlara neden limit konusunda cimri davranılıyor? Artı parası olan bu kulüpler bir anlam da cezalandırılmıyor mu?

Birkaç kulüp dışında, kulüplerin batık içinde olduğu bir gerçek.

Futbol Federasyonu’nun dayattığı sistemle sorunu çözmek çok zor. Bu nedenle yeniden bir araya gelip gerçekçi bir çözüm yoluna gidilmeli.

Amaç Türk futbolunun geleceğini kurtarmak ise geçmiş dönemlerin borcunu bir sezonda kapatmak mümkün mü?

FEDERASYON TOPLANIYOR

Pazartesi günü Futbol Federasyonu toplantısı var. Masadaki en önemli konu limitler. Sanırız kulüplerin tepkisi ve öngörüleri ele alınacak.

Dileriz yaşanan kaos ortamının giderilmesi için akılcı bir yol bulunur.

Futbol Federasyonu biraz da gençlerle ilgili projelere kafa yorsa iyi olmaz mıydı? Altyapı, özkaynak düzeni neden bir türlü raftan inmiyor? Limit konusundaki ısrarın yanı sıra, kulüplerin altyapıya eğilmeleri için zorlayıcı kararlar neden alınmıyor?

Türkiye’nin futbolcu ihraç eden bir ülke olması çok mu zor?

Bu yönde bir karar alınsa herkes alkışlamaz mı?

Bu nedenle pazartesi yapılacak toplantı önemlidir. Eğer başta Fenerbahçe’nin talepleri göz ardı edilirse sonuç daha da çıkmaza doğru sürüklenebilir.

Öğrendiğimiz kadarıyla Fenerbahçe konuyu önce Tahkim'e, ardından Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne…

Futbolumuzun geldiği duruma bakın.

Vah güzel ülkem…